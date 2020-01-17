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Нефтяные проблемы с Россией в 2019 году стоили Беларуси четверти роста ВВП

17.01.2020 16:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По первым оценкам Белстата, ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% вместо запланированных 4%.

Эксперты "Кастрычніцкага эканамічнага форума" считают, что если бы не нефтяные проблемы с Россией во втором и в четвёртом кварталах 2019 года, рост мог бы составить — нет, не те самые 4%, о которых мечтало правительство, но хотя бы 1,6%.

Иначе говоря, несговорчивость России стоила Беларуси четверти роста ВВП за 2019 год:

"Сокращение объемов переработки нефти из-за поставок "грязной" нефти (второй квартал 2019 года) и сложных переговоров об условиях поставок российской нефти на 2020 г. (четвёртый квартал 2019 года) стоило Беларуси примерно 0,2 процентного пункта годового прироста ВВП. Примерно такие же потери страна понесла от замедления роста оптовой торговли и транспортных перевозок. То есть при отсутствии сбоев в поставках российской нефти в 2019 году реальный ВВП вырос бы на "потенциальные" 1,6%", — говорится в сообщении, размещённом в телеграм-канале КЭФ.

В июне 2019 года Мозырский НПЗ, на который попала загрязнённая хлорорганикой российская нефть, через концерн "Белнефтехим" выставил "Роснефти" счёт в $155 млн. В декабре посол Беларуси в России Владимир Семашко назвал намного более скромную цифру: около $70 млн. Но даже с компенсацией в таком размере никакой ясности нет.


Эксперты отмечают, что нынешняя приостановка поставок российской нефти и сопутствующее ей сокращение производства нефтепродуктов на белорусских НПЗ негативно влияет уже на ВВП 2020 года: 

"Каждые 10 процентных пунктов падения производства нефтепродуктов будут давать снижение темпов прироста реального ВВП примерно на 0,36 процентного пункта... с учетом влияния на транспорт и оптовую торговлю, при таком сценарии темпы роста реального ВВП в 2020 году могут оказаться примерно на 1 процентный пункт ниже сценария, при котором поставки нефти оставались бы на уровне 2019 года".

Поставки российской нефти в Беларусь прекратились с 1 января: Минск и Москва не смогли договориться о ценах. 4 января компания российского бизнесмена Михаила Гуцериева "Сафмар" начала поставки нефти в нашу страну. Но этого сырья достаточно лишь для половинной загрузки белорусских НПЗ. 
 
Теги: Минск
 
 
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По первым оценкам Белстата, ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% вместо запланированных 4%.
 
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