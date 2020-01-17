|
Премьер Беларуси поблагодарил Медведева за плодотворную совместную работу
17.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел телефонные переговоры с Дмитрием Медведевым. Он поблагодарил бывшего коллегу за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства России, сообщает телеканал «МИР 24».
Румас также высоко оценил личный вклад Медведева в развитие белорусско-российских отношений и развития Союзного государства и Евразийского экономического союза.
15 января Медведев объявил, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Румас высоко оценил личный вклад экс-премьера в развитие отношений Москвы и Минска, Союзного государства и ЕАЭС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)