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Премьер Беларуси поблагодарил Медведева за плодотворную совместную работу

17.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел телефонные переговоры с Дмитрием Медведевым. Он поблагодарил бывшего коллегу за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства России, сообщает телеканал «МИР 24».

Румас также высоко оценил личный вклад Медведева в развитие белорусско-российских отношений и развития Союзного государства и Евразийского экономического союза.

15 января Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин.



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Румас высоко оценил личный вклад экс-премьера в развитие отношений Москвы и Минска, Союзного государства и ЕАЭС.
 
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