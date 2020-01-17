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Jaguar Land Rover показала трансформирующееся автомобильное сиденье, имитирующее ходьбу
Источник материала: Tut.by
Британский производитель ведет разработку инновационного автомобильного кресла, способного улучшить самочувствие седока и минимизировать риски для здоровья, спровоцированных сидячим образом жизни.
Трансформирующееся по форме сиденье использует ряд встроенных механизмов, которые создают постоянные микроколебания, заставляющие мозг испытывать те же ощущения, что и во время ходьбы. Система, отмечают разработчики Jaguar Land Rover, может быть индивидуально настроена под предпочтения водителя и каждого пассажира. Имитируя движения, совершаемые человеком при ходьбе, технология может снизить риски для здоровья, вызванные длительным нахождением в сидячем положении во время длительных поездок.
Данный проект реализуются в рамках инициативы
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Британский производитель ведет разработку инновационного автомобильного кресла, способного минимизировать риски для здоровья, спровоцированных сидячим образом...
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