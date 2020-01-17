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Jaguar Land Rover показала трансформирующееся автомобильное сиденье, имитирующее ходьбу

17.01.2020 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский производитель ведет разработку инновационного автомобильного кресла, способного улучшить самочувствие седока и минимизировать риски для здоровья, спровоцированных сидячим образом жизни.


Трансформирующееся по форме сиденье использует ряд встроенных механизмов, которые создают постоянные микроколебания, заставляющие мозг испытывать те же ощущения, что и во время ходьбы. Система, отмечают разработчики Jaguar Land Rover, может быть индивидуально настроена под предпочтения водителя и каждого пассажира. Имитируя движения, совершаемые человеком при ходьбе, технология может снизить риски для здоровья, вызванные длительным нахождением в сидячем положении во время длительных поездок.

Данный проект реализуются в рамках инициативы Destination Zero. Ранее британская компания предлагала решения, позволяющие бороться с укачиванием и препятствовать распространению бактерий в салоне при помощи инновационной технологии ультрафиолетового излучения.

 
 
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Британский производитель ведет разработку инновационного автомобильного кресла, способного минимизировать риски для здоровья, спровоцированных сидячим образом...
 
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