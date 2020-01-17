В Минске фура самопроизвольно въехала в здание хлебокомбината

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске в здание хлебокомбината въехала фура.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 17 января на ул. Слесарная.

Фура Volvo самопроизвольно въехала в здание хлебокомбината. Ее 56-летний водитель вышел для оформления документов и оставил автомобиль с работающим двигателем.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Никто не пострадал.

ГАИ напоминает, что при оставлении транспортного средства водитель должен предпринять меры, которые исключают самопроизвольное движение.