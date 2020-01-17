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В Минске фура самопроизвольно въехала в здание хлебокомбината
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске в здание хлебокомбината въехала фура.
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Фура Volvo самопроизвольно въехала в здание хлебокомбината. Ее 56-летний водитель вышел для оформления документов и оставил автомобиль с работающим двигателем.
Никто не пострадал.
ГАИ напоминает, что при оставлении транспортного средства водитель должен предпринять меры, которые исключают самопроизвольное движение.
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Новости Беларуси. В Минске в здание хлебокомбината въехала фура. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 17 января на ул. Слесарная. Фура...
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