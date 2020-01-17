19 января – Крещение Господне

Источник материала: Кировец

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча.





Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

На Крещение совершали великое водосвятие. Причем два раза. Первый – в Крещенский сочельник. Воду освящали в купели, которая стояла в центре храма. Второй раз воду освящали уже в сам праздник Крещения – в любом местном водоеме: реке, озере, колодце. Во льду прорубали «иордань» – прорубь в виде креста или круга. Рядом ставили аналой и деревянный крест с ледяным голубком – символом Святого Духа.

Крещенский сочельник

Празднику Бого­явления предшествует Крещенский Сочельник, или Навечение Бого­явления. Накануне праздника православные христиане соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня – сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и изюма.







Сочиво

Для приготовления сочива вам понадобится: пшеница (зерно) – 200 г, очищенные орехи – 30 г,

мак – 150 г, изюм – 50 г, фрукты или ягоды (яблоко, ежевика, малина и т.п.) или варенье – по вкусу, ванильный сахар – по вкусу, мед и сахар – по вкусу.

Пшеницу хорошо промыть, залить горячей водой, покрыв зерно, и варить в кастрюле на медленном огне до мягкости, периодически доливая горячую воду. Мак промыть, запарить горячей водой на 2­3 часа, слить воду, мак растереть, добавить по вкусу сахар, мед, ванильный сахар или любого варенья, покрошенных орехов, изюма, фрукты или ягоды, добавить 1/2 стакана кипяченой воды, все соединить с вареной пшеницей, выложить в керамическую миску и подать на стол в охлажденном состоянии.