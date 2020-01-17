19 января – Крещение Господне

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча.
Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.
На Крещение совершали великое водосвятие. Причем два раза. Первый – в Крещенский сочельник. Воду освящали в купели, которая стояла в центре храма. Второй раз воду освящали уже в сам праздник Крещения – в любом местном водоеме: реке, озере, колодце. Во льду прорубали «иордань» – прорубь в виде креста или круга. Рядом ставили аналой и деревянный крест с ледяным голубком – символом Святого Духа.
Крещенский сочельник
Празднику Богоявления предшествует Крещенский Сочельник, или Навечение Богоявления. Накануне праздника православные христиане соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня – сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и изюма.
Сочиво
Для приготовления сочива вам понадобится: пшеница (зерно) – 200 г, очищенные орехи – 30 г,
мак – 150 г, изюм – 50 г, фрукты или ягоды (яблоко, ежевика, малина и т.п.) или варенье – по вкусу, ванильный сахар – по вкусу, мед и сахар – по вкусу.
Пшеницу хорошо промыть, залить горячей водой, покрыв зерно, и варить в кастрюле на медленном огне до мягкости, периодически доливая горячую воду. Мак промыть, запарить горячей водой на 23 часа, слить воду, мак растереть, добавить по вкусу сахар, мед, ванильный сахар или любого варенья, покрошенных орехов, изюма, фрукты или ягоды, добавить 1/2 стакана кипяченой воды, все соединить с вареной пшеницей, выложить в керамическую миску и подать на стол в охлажденном состоянии.