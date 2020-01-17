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«Судебный конвейер»: государство выписало штрафов на $50 000 за акции протеста

17.01.2020 16:54 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правозащитный центр «Вясна» сообщает о том, что за участие в акциях против интеграции с Россией  государство получит от граждан штрафами порядка 50 тысяч долларов в эквиваленте.

По информации правозащитников, за декабрь и две недели января в стране уже прошло 140 судебных заседаний за участие в акциях 7, 8, 20 и 21 декабря. На 16 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила 102 882,5 рублей (порядка 48 000 долларов). 11 человек осуждены в общей сложности на 225 суток ареста. 

17 января прошли суды над активистами в Витебске и Мозыре, 20 января в суде Партизанского района будут судить Вячеслава Сивчика (его также вызывают в суд 21 января), в тот же день в суде Ленинского района будут судить Николая Статкевича. Суды над участниками будут идти до 27 января (предварительно).

На выплату штрафов участникам акций протеста деньги собирает общественность. Кампания BY_Help призвала всех небезразличных к сбору средств, так как пострадавших приговаривают к выплатам огромных штрафов. На данный момент кампания собрала более 20 тысяч рублей, сбор продолжается.

Напомним, что протесты против интеграции с Россией прошли в Минске 78, 20 и 21 декабря. Участники акций (как и многие другие жители страны) высказали свое мнение об интеграции с РФ, заявив, что данный процесс приведет к утрате суверенитета и попадании в тотальную зависимость от России.

 
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Правозащитный центр «Вясна» сообщает о том, что за участие в акциях против интеграции с Россией  государство получит от граждан штрафами порядка 50 тысяч долларов...
 
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