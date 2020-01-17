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«Судебный конвейер»: государство выписало штрафов на $50 000 за акции протеста
Источник материала: БДГ
Правозащитный центр «Вясна» сообщает о том, что за участие в акциях против интеграции с Россией государство получит от граждан штрафами порядка 50 тысяч долларов в эквиваленте.
По информации правозащитников, за декабрь и две недели января в стране уже прошло 140 судебных заседаний за участие в акциях 7, 8, 20 и 21 декабря. На 16 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила 102 882,5 рублей (порядка 48 000 долларов). 11 человек осуждены в общей сложности на 225 суток ареста.
17 января прошли суды над активистами в Витебске и Мозыре, 20 января в суде Партизанского района будут судить Вячеслава Сивчика (его также вызывают в суд 21 января), в тот же день в суде Ленинского района будут судить Николая Статкевича. Суды над участниками будут идти до 27 января (предварительно).
На выплату штрафов участникам акций протеста деньги
Напомним, что протесты против интеграции с Россией прошли в Минске
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Правозащитный центр «Вясна» сообщает о том, что за участие в акциях против интеграции с Россией государство получит от граждан штрафами порядка 50 тысяч долларов...
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