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Могилевская область заинтересована в расширении сотрудничества с Японией

17.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Могилевская область заинтересована в расширении сотрудничества с ЯпониейМогилевская область заинтересована в расширении сотрудничества с Японией и готова активизировать взаимодействие с этим динамично развивающимся государством.Об этом на состоявшейся встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Беларусь господином Токунага Хироки, который с деловым визитом посетил Могилевщину, сообщил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. В ответ господин посол также выразил желание его страны увеличить количество контактов, особенно в сфере экономики.
 
Япония сотрудничает с Могилевской областью в рамках гуманитарных проектов с 2004 года. В ноябре 2016 года с участием японских представителей Посольства Японии в Республике Беларусь состоялась торжественная церемония передачи оборудования, закупленного в рамках программы грантовой помощи «Корни травы» по проекту поставки медицинского оборудования для могилевской поликлиники. В целом же, по информации Посольства Японии в Беларуси в Могилевской области по данной программе было реализовано 6 проектов на сумму 478 долларов США. Налажены продолжительные связи Посольства Японии с могилевскими учебными заведениями, расширяется спектр культурных визитов.
 
Леонид Заяц поблагодарил господина Токунага Хироки, а в его лице народ Японии за оказываемую помощь региону. Предложил гуманитарные контакты развивать и в дальнейшем, а дополнить их взаимовыгодными торгово-экономическими связами, в которых есть взаимный интерес. Могилевская область предлагает изучить возможность поставок в регионы Японии овощей, мяса, древесины, мебели и строительных материалов. Есть интерес в расширении сотрудничества в сфере туризма. По итогам 2019 года внешнеторговый оборот Могилевской области с Японией составил 2676,6 тысяч долларов США. Этот объем не устраивает ни одну из сторон, поэтому озвученные предложения будут детально изучены. К тому же потенциал для роста есть, например, в структуре экспорта товаров из Могилевской области в Японию за прошедший год всего четыре позиции. В этой связи господин Токунага Хироки предложил организовать площадку для встреч представителей бизнеса Японии и Могилевской области, где будет озвучен ряд проектов для совместной реализации. В том числе по переработке торфа в удобрение для реализации в азиатские страны, и для по расширению ассортимента выпускающей продукции ОАО «Моготекс» для ее дальнейшей переработки. Также представителями японской делегации озвучено предложение по созданию белорусско-японского технопарка на базе СЭЗ «Могилев», который станет базой для реализации совместных инновационных проектов.
 
Стороны обменялись приглашениями для участия в проводимых бизнес-форумах и фестивалях.
 
После встречи с председателем Могилевского облисполкома, прибывшая делегация во главе с Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии посетила Могилевский областной лечебно-диагностический центр. Также в ее планах принять участие в торжественной церемонии открытия турнира по дзюдо памяти Героя Советского Союза Андрея Мельникова.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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