Есть ли предельный возраст для водителей категории В. Нюансы получения медсправки

Источник материала: Вороновская газета





Водительскую медкомиссию проходят, для того, чтобы подтвердить, что человек, управляя автомобилем, не причинит вреда другим участникам дорожного движения. Какие есть противопоказания и что нужно, чтобы пройти медкомиссию? На эти и другие вопросы ответила заместитель главного врача поликлиники №6 г. Гродно Виктория Амельянчик.

После того, как вступило в силу Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2018 № 88, противопоказаний для вождения авто стало гораздо меньше. Например, будущим мамам водить машину можно на любом сроке беременности. После перенесенного инфаркта миокарда раньше садиться за руль можно было лишь спустя год, теперь уже через полгода. При этом медицинское освидетельствование после инфаркта первые два года нужно проходить ежегодно, а затем — раз в два года.





– Люди с полной двухсторонней глухотой могут получать медсправку раз в пять лет и устраиваться на работу водителем. Трудоустройство теперь возможно и для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Увеличена допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости с 8 диоптрий до 9 диоптрий. Но стоит помнить, что медицинское освидетельствование не проводится при наличии острого или обострении хронического заболевания, – рассказала Виктория Амельянчик.

Существует перечень заболеваний и противопоказаний, которые временно или навсегда лишают права управлять транспортным средством. Это, к примеру, эпилепсия, судорожный синдром, ВПВ синдром.

Дни, когда можно пройти водительскую медкомиссию, устанавливаются каждой поликлиникой по своему усмотрению. Вполне можно управиться за один день. Упростить этот процесс можно, заранее пройдя диспансеризацию накануне.





Медицинская справка понадобится, если:

• вы приняли решение получить права;

• хотите получить новую водительскую категорию;

• есть необходимость получить новое водительское удостоверение взамен старого;

• нужно восстановить права после лишения;

• вернуть права, которые забрали сотрудники ГАИ при выписке штрафа.

Справку может потребовать работодатель, если ваша должность связана с управлением автомобилем.

Проходить медкомиссию на получение водительского удостоверения можно с 14 лет. В этом возрасте есть возможность обучиться на категории А, АМ, но при этом ездить на мопеде можно только с 16 лет.

С какой периодичностью нужно проходить водительскую медкомиссию?

• Водителям, выполняющим перевозки пассажиров, через каждые 3 года. При достижении 50 лет – ежегодно.

• Водителям, достигшим 60-летнего возраста, а также инвалидам I и II групп – через каждые 2 года.

• Другим водителям, за исключением тех, кто выполняет перевозку опасных грузов –через каждые 5 лет.





Перечень необходимых документов

• Паспорт (вид на жительство), либо копия заверенная нотариально.

• Военный билет (приписное свидетельство) для мужчин обязателен.

• Выписка из амбулаторной карты за период, не менее 5 лет, предшествующих обращению в водительскую комиссию. В ней должны содержаться результаты диспансерных осмотров, диагностических, лечебных и иных вмешательств. Получить ее можно в поликлинике по месту жительства или прикрепления.

• 2 фотографии 3*4 (не более годичной давности).

• Очки и рецепт на очки для дали или справка на ношение контактных линз, если у человека проблемы со зрением.

• Справка из УЗ ГОКЦ «Психиатрия – наркология» о наркологическом и психиатрическом учете.

Как отметили в областной ГАИ, в Беларуси не установлен возраст, когда человеку уже нельзя садиться за руль машины. Можно водить авто и в 80, если здоровье позволяет.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: из открытых интернет-источников https://grodnonews.by/