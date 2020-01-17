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Гуру русского рок-н-ролла и группа «Аквариум» выступят в Минске с концертом

17.01.2020 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарная группа «Аквариум» и Борис Гребенщиков выступят 28 мая в Prime Hall с новой программой «Раста Баста».


Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Трудно найти меломана, который не слышал бы о группе «Аквариум», не знал бы ее знаменитого лидера — Бориса Гребенщикова и не мог бы напеть хотя бы одну его песню. Нынешний «Аквариум» — это коллектив, дающий десятки концертов в год, исполняющий и записывающий свою волшебную музыку с музыкантами мирового уровня. Постоянно меняясь и при этом оставаясь самим собой, Борис Гребенщиков создал уникальное явление культуры, существующее вне времени и пространства.

Борис Гребенщиков — один и в составе «Аквариума» — играет музыку уже больше 48 лет. Он записал десяток самиздатских альбомов и еще два с лишним десятка официальных, когда слово «рок» перестало быть запрещенным. Гребенщиков и сегодня играет рок. Но не только. Именно БГ первым из русских смог адаптировать всю эстетику современной ему западной музыкальной культуры к особенностям родного языка, и он продолжает заниматься именно этим — показывать, как можно быть русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайское реггей и африканский сукусс, американский фолк и ирландские баллады. Уже почти 50 лет мудрый и невозмутимый БГ выходит на сцену и приветствует слушателей, многие из которых приходят на концерты вместе со своими подросшими детьми.


Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Философ, композитор и поэт Борис Гребенщиков, творчество которого всегда было и будет актуальным, придерживается в музыке особого и непохожего ни на кого стиля. Всего на счету Гребенщикова больше 58 альбомов и около 1000 песен. Бориса Гребенщикова знают не только в России и странах СНГ, но и далеко за рубежом — в Великобритании, Франции, США и других странах.

Одной из своих любимых стран Борис Гребенщиков называет Беларусь, а Минск — близким его сердцу городом. Как всегда, предстоящий концерт окружен ореолом тайны. Можно лишь отметить, что на сцену с БГ выйдут как многие известные музыканты (российские и западные), так и музыканты, появления которых никто даже не ожидает.

Когда: 28 мая, 19.00

Где:

Сколько: от 85 рублей

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарная группа «Аквариум» и гуру русского рок-н-ролла Борис Гребенщиков выступят 28 мая в Prime Hall с новой программой «Раста Баста».
 
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