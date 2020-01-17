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Беларусь и Польша максимально ускорят прохождение границы
Источник материала: Партизан
Руководители таможенных служб Беларуси и Польши 16 января обсудили меры по обеспечению максимально возможного пропуска транспортных средств на границе двух стран.
Об этом
Стороны договорились об актуализации договорно-правовой базы, развитии инфраструктуры пунктов пропуска и создании на этом участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств.
В 2019 году количество грузовых транспортных средств, проследовавших через белорусско-польскую границу, превысило 1,1 млн. Это на 5% больше, чем в 2018 году.
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Руководители таможенных служб Беларуси и Польши 16 января обсудили меры по обеспечению максимально возможного пропуска транспортных средств на границе двух...
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