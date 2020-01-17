Беларусь и Польша максимально ускорят прохождение границы

Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете. Об этомсообщили в Государственном таможенном комитете.





Стороны договорились об актуализации договорно-правовой базы, развитии инфраструктуры пунктов пропуска и создании на этом участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств.





В 2019 году количество грузовых транспортных средств, проследовавших через белорусско-польскую границу, превысило 1,1 млн. Это на 5% больше, чем в 2018 году.