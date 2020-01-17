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Беларусь и Польша максимально ускорят прохождение границы

17.01.2020 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководители таможенных служб Беларуси и Польши 16 января обсудили меры по обеспечению максимально возможного пропуска транспортных средств на границе двух стран.

Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

Стороны договорились об актуализации договорно-правовой базы, развитии инфраструктуры пунктов пропуска и создании на этом участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств.

В 2019 году количество грузовых транспортных средств, проследовавших через белорусско-польскую границу, превысило 1,1 млн. Это на 5% больше, чем в 2018 году.
 
 
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Руководители таможенных служб Беларуси и Польши 16 января обсудили меры по обеспечению максимально возможного пропуска транспортных средств на границе двух...
 
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