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Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему БелАЭС

17.01.2020 17:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС). По его словам, Евросоюз и его лидеры должны понять, что это проблема всего ЕС.

"Я не перестану и далее поднимать этот вопрос на высшем уровне, чтобы весь Евросоюз и его лидеры осознали, что строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы, и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза", – сказал президент в четверг журналистам в Плунге, пишет ru.delfi.lt.

Он подчеркнул, что в данный момент по вопросу БелАЭС ведутся конструктивные дискуссии с Польшей, Латвией и Эстонией. "Прежде всего, мы говорим о том, что Литва решила не закупать электроэнергию, производимую на возможно небезопасной электростанции, если она будет запущена в будущем. То же решила Польша. Латвия и Эстония еще не совсем определились", – пояснил Науседа.

Он также подчеркнул, что по инициативе президентского дворца уже принимаются законы и постзаконные акты, которые позволят реально преградить путь электроэнергии с БелАЭС на литовский рынок.

"Беларусь реагировала на это очень серьезно, они поняли, что Литва твердо избрала эту позицию, и сейчас пытается искать где-то в другом месте, на стороне", – сказал Науседа.

В начале декабря министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что в ведомствах ЕС ведется интенсивная работа над тем, чтобы союзники поняли поведение Литвы. Между тем, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в декабре сказал, что безопасность БелАЭС должна стать приоритетной задачей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

В Литве сомневаются, что Беларусь предпримет конкретные действия для устранения недостатков деятельности первого реактора станции еще до его запуска. Беларусь заявляет, что ядерное топливо на первый ректор БелАЭС будет поставлено в первом квартале 2020 года.

 

 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС). По его словам, Евросоюз и его...
 
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