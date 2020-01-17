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Порядок представления физическими лицами налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу
17.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В соответствии с п. 1 ст. 222 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — Кодекс) налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц (далее — декларация) за 2019 год не позднее 31 марта 2020 года обязаны представить физические лица — налоговые резиденты Республики Беларусь, получившие подлежащие налогообложению следующие доходы:
Также, декларацию по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год, вправе представить физические лица, которые имеют право на получение налоговых вычетов (социальных, имущественных, профессиональных), и обязанность по предоставлению таких вычетов физическим лицам возложена на налоговые органы.
Физические лица обязаны уплатить в установленный законодательством срок (не позднее 01 июня 2020 года) подоходный налог на основании врученного платежного извещения.
Если физическое лицо обнаружило в представленной им декларации неполноту сведений или ошибки, приведшие к занижению подлежащей уплате суммы налога, то оно вправе представить уточненную декларацию. При условии, что не позднее 01 июня 2020 года, физическим лицом будет уплачен налог в полном объеме (с учетом внесенных в декларацию уточнений), физическое лицо не будет нести предусмотренную законодательством ответственность за неуплату или неполную уплату налога.
Для сведения сообщаем, что бланки деклараций будут выдаваться в инспекции. Бланк декларации также можно найти на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
Одновременно обращаем внимание на то, что на время приема деклараций, инспекции Министерства по налогам и сборам, как и в прошлые годы, будут работать в вечернее время. Для того чтобы представление деклараций не создало неудобств для плательщиков, необходимо заранее, (при необходимости проконсультировавшись по своему конкретному случаю в инспекции), собрать необходимые документы и справки о доходах, заполнить самостоятельно декларации, и уточнив график работы инспекции, представить декларации как можно раньше не откладывая это на последние дни февраля.
Прием деклараций будет осуществляться в инспекции в кабинете №7. График работы инспекции в рабочие дни с 08.00 до 19.00, 21 и 28 марта 2020 года с 9.00 до 13.00.
Для более удобного предоставления физическими лицами налоговых деклараций (расчетов) предусмотрена подача в электронном виде через «Личный кабинет плательщика». Для получения подробной информации и консультации необходимо обращаться в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Горецкому району в кабинет №7, тел. 5-77-45.
Во избежание очередей, в инспекции организована предварительная запись для представления деклараций по вышеуказанному телефону.
Нина РЯБЦЕВА,
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В соответствии с п. 1 ст. 222 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — Кодекс) налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц (далее —...
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