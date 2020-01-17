Порядок представления физическими лицами налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу

Источник материала: Горецкий вестник

В соответствии с п. 1 ст. 222 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — Кодекс) налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц (далее — декларация) за 2019 год не позднее 31 марта 2020 года обязаны представить физические лица — налоговые резиденты Республики Беларусь, получившие подлежащие налогообложению следующие доходы:

доходы, полученные от физических лиц и организаций, не признаваемых налоговыми агентами Республики Беларусь;

доходы, полученные физическими лицами — налоговыми резидентами Республики Беларусь от источников за пределами Республики Беларусь;

доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности после исключения плательщика — индивидуального предпринимателя из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

доходы, полученные от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения или в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно в размере, превышающем 6569 рублей от всех источников в течение налогового периода;

доходы в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, а также поступивших на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвований, полученных инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в размере, превышающем 13128 рублей от всех источников в течение налогового периода;

доходы в виде возврата взносов, в том числе проиндексированных в порядке, установленном законодательством, при прекращении строительства квартир и (или) индивидуальных жилых домов либо в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при выбытии граждан из членов организаций застройщиков до завершения строительства — в случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного налогового вычета, установленного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 211 Кодекса;

211 Кодекса; доходы в виде страховых взносов, возвращенных при расторжении до истечения трехлетнего периода договоров добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на три и более года, — в случае получения в отношении сумм таких взносов социального налогового вычета, установленного подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 210 Кодекса;

Кодекса; доходы, полученные от возмездного отчуждения в течение пяти лет (в том числе путем продажи, мены, ренты) двух и более не завершенных строительством капитальных строений (зданий, сооружений), расположенных на земельных участках, предоставленных для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела, двух и более жилых домов (долей в праве собственности на жилые дома) с хозяйственными постройками (при их наличии), двух и более квартир (долей в праве собственности на квартиры), двух и более дач либо садовых домиков с хозяйственными постройками (при их наличии), двух и более гаражей, двух и более земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности.

доходы, полученные от возмездного отчуждения в течение календарного года двух и более автомобилей или других механических транспортных средств;

доходы, полученные от возмездного отчуждения в течение календарного года автомобилей, технически допустимая общая масса, которых превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, которых, помимо сиденья водителя, превышает восемь;

Также, декларацию по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год, вправе представить физические лица, которые имеют право на получение налоговых вычетов (социальных, имущественных, профессиональных), и обязанность по предоставлению таких вычетов физическим лицам возложена на налоговые органы.

Физические лица обязаны уплатить в установленный законодательством срок (не позднее 01 июня 2020 года) подоходный налог на основании врученного платежного извещения.

Если физическое лицо обнаружило в представленной им декларации неполноту сведений или ошибки, приведшие к занижению подлежащей уплате суммы налога, то оно вправе представить уточненную декларацию. При условии, что не позднее 01 июня 2020 года, физическим лицом будет уплачен налог в полном объеме (с учетом внесенных в декларацию уточнений), физическое лицо не будет нести предусмотренную законодательством ответственность за неуплату или неполную уплату налога.

Для сведения сообщаем, что бланки деклараций будут выдаваться в инспекции. Бланк декларации также можно найти на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by , либо в правовой базе данных.

Одновременно обращаем внимание на то, что на время приема деклараций, инспекции Министерства по налогам и сборам, как и в прошлые годы, будут работать в вечернее время. Для того чтобы представление деклараций не создало неудобств для плательщиков, необходимо заранее, (при необходимости проконсультировавшись по своему конкретному случаю в инспекции), собрать необходимые документы и справки о доходах, заполнить самостоятельно декларации, и уточнив график работы инспекции, представить декларации как можно раньше не откладывая это на последние дни февраля.

Прием деклараций будет осуществляться в инспекции в кабинете №7. График работы инспекции в рабочие дни с 08.00 до 19.00, 21 и 28 марта 2020 года с 9.00 до 13.00.

Для более удобного предоставления физическими лицами налоговых деклараций (расчетов) предусмотрена подача в электронном виде через «Личный кабинет плательщика». Для получения подробной информации и консультации необходимо обращаться в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Горецкому району в кабинет №7, тел. 5-77-45.

Во избежание очередей, в инспекции организована предварительная запись для представления деклараций по вышеуказанному телефону.

Нина РЯБЦЕВА,

первый заместитель начальника инспекции