|
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей до конца января принимает заявки от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе инвестпроектов для получения денежных займов на выгодных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о тех инвестпроектах, которые направлены на создание производства товаров и реализацию экспортоориентированной, импортозамещающей продукции.
Господдержка – это 216 тысяч рублей. Субъекты малого предпринимательства, победившие в конкурсе, получают займ на условиях срочности и возвратности до пяти лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей до конца января принимает заявки от субъектов малого предпринимательства на участие в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)