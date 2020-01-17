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Прямая линия с сенатором
17.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
25 января 2020 года с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Николаевич ПОЛИЩУК (начальник учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»).
Номер телефона: 8(0222) 72- 31-00.
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25 января 2020 года с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Николаевич ПОЛИЩУК...
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