Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук

Источник материала: СТВ

На «РТР-Беларусь» стартовал сериал о сложных судьбах крепостных – «Крепостная».

Главную роль в проекте исполнила актриса Екатерина Ковальчук. Она является сестрой Анны Ковальчук, известной по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита».



Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Актрисы не так давно узнали о своем родстве. И младшая сестра, которой 26 лет, вслед за Анной решила стать актрисой.



Фото: instagram.com/annakovalchuk313

В Instagram Екатерины можно найти снимок с Анной Ковальчук.



Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Екатерина Ковальчук:

Моя сестра и моя муза! Актерская семья Ковальчук.