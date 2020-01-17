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Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук

17.01.2020 17:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На «РТР-Беларусь» стартовал сериал о сложных судьбах крепостных – «Крепостная». 

Главную роль в проекте исполнила актриса Екатерина Ковальчук. Она является сестрой Анны Ковальчук, известной по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита».    

Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук
Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Актрисы не так давно узнали о своем родстве. И младшая сестра, которой 26 лет, вслед за Анной решила стать актрисой. 

Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук
Фото: instagram.com/annakovalchuk313

В Instagram Екатерины можно найти снимок с Анной Ковальчук. 

Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук
Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Екатерина Ковальчук: 
Моя сестра и моя муза! Актерская семья Ковальчук.  

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита» (смотрите здесь).  

Люди в материале: Анна Ковальчук, Екатерина Ковальчук
 
 
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На «РТР-Беларусь» стартовал сериал о сложных судьбах крепостных – «Крепостная».  Главную роль в проекте исполнила актриса Екатерина Ковальчук. Она является...
 
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