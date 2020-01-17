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«Делали много технического брака». Игрок сборной Беларуси о проигрыше Германии на ЧЕ по гандболу

17.01.2020 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская сборная нашей страны по гандболу неудачно стартовала в основном раунде чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Юрия Шевцова уступили титулованной команде Германии.

«Делали много технического брака». Игрок сборной Беларуси о проигрыше Германии на ЧЕ по гандболу

Белорусы много ошибались в обороне и не всегда могли организовать успешную атаку. Счет матча – 23:31 в пользу немцев.

Свой следующий поединок белорусская команда проведет 18 января против сборной Чехии.

«Делали много технического брака». Игрок сборной Беларуси о проигрыше Германии на ЧЕ по гандболу

Никита Вайлупов, игрок сборной Беларуси:
В первом тайме делали много технического брака. Команда такого уровня – Германия – нас наказывала. После первого тайма мы уже не могли ее догнать.

Люди в материале: Никита Вайлупов
 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная нашей страны по гандболу неудачно стартовала в основном раунде чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные...
 
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