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Где в Слуцке и районе пройдут богослужения и освящение воды на Крещение

17.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Где в Слуцке и районе пройдут богослужения и освящение воды на Крещение

О графике проведения богослужений, освящения питьевой воды и источников на Крещение SlutskGorod сообщил Благочинный Слуцкого церковного округа Игорь Штепа.

Богослужеия и освящение воды в храмах Слуцка

Приход кафедрального собора святого Архангела Михаила
Адрес: ул. Социалистическая, 90
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00
Освящение воды 19 января с 5.00 – 10.00

Приход кафедрального собора святителя Николая Чудотворца (Храм прп. Паисия Святогорца)
Адрес: ул. Магистральная
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00
Освящение воды 19 января в 8.30

Приход храма святого благоверного князя Александра Невского
Адрес: ул. Виленская, 59А
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00
Освящение воды 19 января в 8.30

Приход храма святителя Николая Чудотворца аг. Лучники
Адрес: д. Лучники, ул. Юбилейная 12
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00
Освящение воды 19 января в 8.30

Приход храма иконы Божией Матери «Целительница»
Адрес: 2-й пер. М. Богдановича 10а
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00
Освящение воды 19 января в 8.30

Женский монастырь в честь св. прав. Софии, княгини Слуцкой
Адрес: ул. М. Богдановича, 1
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 16.00
Освящение воды 19 января в 9.00

Богослужеия и освящение воды в храмах района

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Серяги
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 15.00
Освящение воды 19 января в 8.00

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Весея
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 15.00
Освящение воды 19 января в 9.00

Приход храма святителя Николая Чудотворца аг. Лядно
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00
Освящение воды 19 января в 9.00

Приход храма святого Архангела Михаила д. Сороги
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 22.00
Освящение воды 19 января в 00.00

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Болотчицы
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 16.00
Освящение воды 19 января в 9.00

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы аг. Греск
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00
Освящение воды 19 января в 10.00

Приход в честь святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких аг. Гацук
Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00
Освящение воды 19 января в 13.00

Только освящение воды пройдёт в трёх храмах района

Приход храма Преображения Господня аг. Гольчичи - в 11.00
Приход храма святой праведной Софии, княгини Слуцкой аг. Вежи - в 8.00
Приход храма преподобного Симеона Столпника д. Борок - в 8.30

В этом году верующие смогут окунуться в двух источниках – в д. Ивань и Покрышево.

Освящение озера в д.Ивань пройдёт в 13.00, а в Покрышево в 14.00.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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О графике проведения богослужений, освящения питьевой воды и источников на Крещение SlutskGorod сообщил Благочинный Слуцкого церковного округа Игорь Штепа.
 
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