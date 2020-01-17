Где в Слуцке и районе пройдут богослужения и освящение воды на Крещение

Источник материала: Слуцк Город





О графике проведения богослужений, освящения питьевой воды и источников на Крещение SlutskGorod сообщил Благочинный Слуцкого церковного округа Игорь Штепа.

Богослужеия и освящение воды в храмах Слуцка

Приход кафедрального собора святого Архангела Михаила

Адрес: ул. Социалистическая, 90

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00

Освящение воды 19 января с 5.00 – 10.00

Приход кафедрального собора святителя Николая Чудотворца (Храм прп. Паисия Святогорца)

Адрес: ул. Магистральная

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00

Освящение воды 19 января в 8.30

Приход храма святого благоверного князя Александра Невского

Адрес: ул. Виленская, 59А

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00

Освящение воды 19 января в 8.30

Приход храма святителя Николая Чудотворца аг. Лучники

Адрес: д. Лучники, ул. Юбилейная 12

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00

Освящение воды 19 января в 8.30

Приход храма иконы Божией Матери «Целительница»

Адрес: 2-й пер. М. Богдановича 10а

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00

Освящение воды 19 января в 8.30

Женский монастырь в честь св. прав. Софии, княгини Слуцкой

Адрес: ул. М. Богдановича, 1

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 16.00

Освящение воды 19 января в 9.00

Богослужеия и освящение воды в храмах района

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Серяги

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 15.00

Освящение воды 19 января в 8.00

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Весея

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 15.00

Освящение воды 19 января в 9.00

Приход храма святителя Николая Чудотворца аг. Лядно

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00

Освящение воды 19 января в 9.00

Приход храма святого Архангела Михаила д. Сороги

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 22.00

Освящение воды 19 января в 00.00

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Болотчицы

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 16.00

Освящение воды 19 января в 9.00

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы аг. Греск

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00

Освящение воды 19 января в 10.00

Приход в честь святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких аг. Гацук

Всенощное богослужение начнётся 18 января в 17.00

Освящение воды 19 января в 13.00

Только освящение воды пройдёт в трёх храмах района

Приход храма Преображения Господня аг. Гольчичи - в 11.00

Приход храма святой праведной Софии, княгини Слуцкой аг. Вежи - в 8.00

Приход храма преподобного Симеона Столпника д. Борок - в 8.30

В этом году верующие смогут окунуться в двух источниках – в д. Ивань и Покрышево.

Освящение озера в д.Ивань пройдёт в 13.00, а в Покрышево в 14.00.

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