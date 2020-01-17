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Где в Слуцке и районе пройдут богослужения и освящение воды на Крещение
17.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
О графике проведения богослужений, освящения питьевой воды и источников на Крещение SlutskGorod сообщил Благочинный Слуцкого церковного округа Игорь Штепа.
Богослужеия и освящение воды в храмах Слуцка
Приход кафедрального собора святого Архангела Михаила
Приход кафедрального собора святителя Николая Чудотворца (Храм прп. Паисия Святогорца)
Приход храма святого благоверного князя Александра Невского
Приход храма святителя Николая Чудотворца аг. Лучники
Приход храма иконы Божией Матери «Целительница»
Женский монастырь в честь св. прав. Софии, княгини Слуцкой
Богослужеия и освящение воды в храмах района
Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Серяги
Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Весея
Приход храма святителя Николая Чудотворца аг. Лядно
Приход храма святого Архангела Михаила д. Сороги
Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Болотчицы
Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы аг. Греск
Приход в честь святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких аг. Гацук
Только освящение воды пройдёт в трёх храмах района
Приход храма Преображения Господня аг. Гольчичи - в 11.00
В этом году верующие смогут окунуться в двух источниках – в д. Ивань и Покрышево.
Освящение озера в д.Ивань пройдёт в 13.00, а в Покрышево в 14.00.
Slutsk-Gorod.by
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О графике проведения богослужений, освящения питьевой воды и источников на Крещение SlutskGorod сообщил Благочинный Слуцкого церковного округа Игорь Штепа.
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