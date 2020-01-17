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Мингорисполком продает госпакеты ресторана "Арбат" и "Обувьторга"

17.01.2020 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мингорисполком принял решение о продаже пакетов акций двух акционерных обществ — ресторана «Арбат» и предприятия «Обувьторг».

Торги назначены на 27 февраля на площадке БВФБ.

К продаже будут предложены 67 899 акций, или 9,8209% уставного фонда ОАО «Ресторан «Арбат» и 3420 акций, или 20,3729% уставного фонда ОАО «Обувьторг».

Как сообщает Республиканский депозитарий, бумаги ресторана имеют номинал 1,82 рубля, акции «Обувьторга» — 3 рубля за штуку.

Продажа акций пройдет в формате простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.
 
 
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Мингорисполком принял решение о продаже пакетов акций двух акционерных обществ — ресторана «Арбат» и предприятия «Обувьторг».
 
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