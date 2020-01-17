В США нашли останки древнейшего скорпиона Земли

Источник материала: Tut.by

На территории штата Висконсин ученые нашли останки пока самого древнего скорпиона Земли. Он жил в море примерно 437 миллионов лет назад и был приспособлен к обитанию на суше, гласит статья в научном журнале Scientific Reports. Об этом пишет ТАСС.



Слева — Parioscorpio venator. Справа — современный скорпион. Фото: ANDREW WENDRUFF; CHRISTIAN WIRKNER; ANDREW WENDRUFF

«Некоторые особенности анатомии этого скорпиона указывают на то, что физиологические изменения, которые нужны для перехода от морской к сухопутной жизни, произошли уже на первых этапах эволюции паукообразных. Были ли эти конкретные скорпионы сухопутными, сказать невозможно, однако они, скорее всего, могли временно покидать море», — пишут исследователи.

Насекомые и другие членистоногие — одни из самых древних классов беспозвоночных на Земле. Их первые представители появились в первичном океане Земли около 450 млн лет назад. Они достаточно долго доминировали как в море, так и на суше, куда они выбрались первыми среди всех многоклеточных животных.

Первыми ее территорию, как сегодня считают ученые, освоили древние скорпионы и пауки во времена силурийского периода, примерно 430−425 млн лет назад. Они изначально вели полуводный образ жизни, однако затем постепенно перешли к обитанию на суше, когда появились подходящие для них экологические ниши.

Первый скорпион Земли

Проводя раскопки на севере США, на территории штата Висконсин, Эндрю Вендрафф, палеонтолог из Оттербейнского университета (США), и его коллеги выяснили, что скорпионы и пауки могли колонизировать сушу фактически сразу после того, как они появились на Земле.

В висконсинских отложениях ученые нашли сразу два отпечатка тел ранее неизвестного вида скорпионов. Анализ показал, что это самые древние следы существования этих членистоногих существ на Земле. Их возраст составлял около 437 миллионов лет, что на несколько миллионов лет больше, чем у предыдущего рекордсмена — скорпиона Palaeophonus loudonensis, чьи останки были найдены в Шотландии еще в конце XIX века.

Ученые назвали свою находку Parioscorpio venator, что означает «прародитель скорпионов» и «охотник» на латыни. Палеонтологи отмечают, что кроме возраста их сильно заинтересовала анатомия этого древнего существа. По своему облику он был больше похож на современных сухопутных скорпионов, чем на ракоскорпионов и других примитивных морских членистоногих, которые населяли моря Земли во времена силурийского периода.

В частности, у Parioscorpio venator было веретенообразное, сплюснутое тело, тонкий хвост с жалом и вырабатывающей яд железой, а также «современный» кишечник и система кровообращения. Вдобавок ученые не нашли никаких следов жабр и других морских органов дыхания.

Как считают исследователи, это не обязательно говорит, что этот скорпион жил на суше. Скорее всего, он вел полуводный образ жизни и был больше похож на современных мечехвостов, далеких родичей современных паукообразных, чем на ракоскорпионов и прочих членистоногих обитателей морей силурийского периода. И то, и другое, по мнению Вендраффа и его коллег, говорит о том, что скорпионы и пауки начали колонизировать сушу гораздо раньше, чем было принято считать.