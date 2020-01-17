Белстат: две трети белорусов зарабатывают меньше 1000 рублей

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Белстат публикует данные о медианной зарплате по видам экономической деятельности дважды в год: за май и за ноябрь. В мае 2019 года размер медианной зарплаты составлял 802,7 рубля, в ноябре - 848,5 рубля.

Выше всего показатель в Минске - 1087,5 рубля.

За столицей следуют: Минская область - 854,8 рубля, Брестская - 790,2, Гродненская - 777,7, Гомельская - 774,7, Могилевская - 768,2, Витебская область - 757,8.

Распределение численности работников по размерам начисленной зарплаты следующее: до 300 рублей получали 2,1% работников, от 300,1 до 400 - 7%, от 400,1 до 1000 - 53,4%.

37,5% работников в Беларуси получали зарплату выше 1 тыс. рублей.

У 23,7% из этих работников зарплата составила от 1000,1 до 1500 рублей, выше 1500, но до 2000 рублей - 7,9% работников, до 3000 рублей - 3,9%, до 5000 - 1,3%, до 7000 - 0,4%, до 10000 - 0,2% и свыше 10000 - 0,1%.



По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты выше в горнодобывающей промышленности - 1795,3 рубля, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 1640,1, сфере воздушного транспорта - 1387,9.

Самый высокий размер медианной зарплаты в сфере информационных технологий и информационного обслуживания - 3245,8 рубля.

Самый низкий показатель медианной зарплаты в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха - 588,6 рубля.