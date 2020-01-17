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Белстат: две трети белорусов зарабатывают меньше 1000 рублей
Источник материала: Myfin
Выше всего показатель в Минске - 1087,5 рубля.
За столицей следуют: Минская область - 854,8 рубля, Брестская - 790,2, Гродненская - 777,7, Гомельская - 774,7, Могилевская - 768,2, Витебская область - 757,8.
Распределение численности работников по размерам начисленной зарплаты следующее: до 300 рублей получали 2,1% работников, от 300,1 до 400 - 7%, от 400,1 до 1000 - 53,4%.
37,5% работников в Беларуси получали зарплату выше 1 тыс. рублей.
У 23,7% из этих работников зарплата составила от 1000,1 до 1500 рублей, выше 1500, но до 2000 рублей - 7,9% работников, до 3000 рублей - 3,9%, до 5000 - 1,3%, до 7000 - 0,4%, до 10000 - 0,2% и свыше 10000 - 0,1%.
По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты выше в горнодобывающей промышленности - 1795,3 рубля, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 1640,1, сфере воздушного транспорта - 1387,9.
Самый высокий размер медианной зарплаты в сфере информационных технологий и информационного обслуживания - 3245,8 рубля.
Самый низкий показатель медианной зарплаты в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха - 588,6 рубля.
Медианная зарплата это не одно и то же, что
Фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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В Беларуси 62,5% работников получают зарплату меньше 1000 рублей. Это следует из данных Белстата о медианной заработной плате за ноябрь 2019 года.
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