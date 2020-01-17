Белорусские танцы, живая музыка и юбилей троллейбуса. Куда сходить в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Вот и вечер пятницы! А это значит, что мы подготовили для вас подборку событий, которые пройдут в Могилеве в эти выходные — 18 и 19 января. Ну, а если вы собрались в кино, театр или выбираете выставку, смотрите полную афишу Могилева на AFISHA.TUT.BY .

18 января





Что: концерт фольклорной группы «Варган»

Где: Дворец культуры области, проспект Пушкинский, 7.

Когда: 11.30 — 16.00

Сколько: 5 рублей.

Если вам по душе белорусские народные песни и танцы, берите детей, сменную обувь — и приходите на концерт полоцкой группы. Первые полчаса будут образовательными, сам концерт начнется в 12.30.

Подробно тут .



Фото с сайта saroblnews.ru

Что: вечер живой музыки в исполнении Станислава Сотникова

Где: ресторан Grand Savoy в ТЦ «Атриум», улица Лепешинского, 12

Когда: 19.00

Сколько: бронь столика — телефоны тут .

19 января



Фото: mogilevnews.by

Что: юбилей троллейбуса как транспорта в Могилеве — ему 50 лет

Где: традиционный маршрут троллейбуса № 2

Когда: с 06.15 и в течение следующих 365 дней

Сколько: стоимость проезда — 60 копеек

Тут нам придется вас расстроить — никакого парада троллейбусов, как назвала это событие городская газета , не будет. Но есть и хорошая новость: 5 брендированных в честь юбилея троллейбусов будут ходить по обычному графику с 19 января в течение года. Внутри вместо рекламы будет звучать историческая справка.