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Белорусские танцы, живая музыка и юбилей троллейбуса. Куда сходить в Могилеве в выходные
Источник материала: Tut.by
Вот и вечер пятницы! А это значит, что мы подготовили для вас подборку событий, которые пройдут в Могилеве в эти выходные — 18 и 19 января. Ну, а если вы собрались в кино, театр или выбираете выставку, смотрите полную афишу Могилева на
18 января
Что:
Где: Дворец культуры области, проспект Пушкинский, 7.
Когда: 11.30 — 16.00
Сколько: 5 рублей.
Если вам по душе белорусские народные песни и танцы, берите детей, сменную обувь — и приходите на концерт полоцкой группы. Первые полчаса будут образовательными, сам концерт начнется в 12.30.
Подробно
Что: вечер живой музыки в исполнении Станислава Сотникова
Где: ресторан Grand Savoy в ТЦ «Атриум», улица Лепешинского, 12
Когда: 19.00
Сколько: бронь столика — телефоны
19 января
Что: юбилей троллейбуса как транспорта в Могилеве — ему 50 лет
Где: традиционный маршрут троллейбуса № 2
Когда: с 06.15 и в течение следующих 365 дней
Сколько: стоимость проезда — 60 копеек
Тут нам придется вас расстроить — никакого парада троллейбусов, как
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Подготовили для вас подборку событий, которые пройдут в Могилеве в эти выходные - 18 и 19 января.
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