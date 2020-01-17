Источник материала: Кричевская жизнь

На этой неделе медиками Кричевщины выполнены первые исследования на компьютерном томографе и маммографе. Как сообщил главный врач центральной районной больницы Александр Плетнев, со следующей недели это современное медицинское оборудование будет работать уже на постоянной основе.

Отрадно, что наши врачи первыми в юго-восточном регионе Могилевской области стали выполнять исследования на этом современном медицинском оборудовании.

И еще одна хорошая новость: на этой неделе детское отделение переведено на новые площади в отремонтированном корпусе ЦРБ.