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На этой неделе

17.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На этой неделе медиками Кричевщины выполнены первые исследования на компьютерном томографе и маммографе. Как сообщил главный врач центральной районной больницы Александр Плетнев, со следующей недели это современное медицинское оборудование будет работать уже на постоянной основе.

Отрадно, что наши врачи первыми в юго-восточном регионе Могилевской области стали выполнять исследования на этом современном медицинском оборудовании.

И еще одна хорошая новость: на этой неделе детское отделение переведено на новые площади в отремонтированном корпусе ЦРБ.

 
Теги: Новости
 
 
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На этой неделе медиками Кричевщины выполнены первые исследования на компьютерном томографе и маммографе. Как сообщил главный врач центральной районной больницы
 
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