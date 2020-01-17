ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью

17.01.2020 18:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столице начался второй этап социального благотворительного проекта. Это совместная акция городских властей, дизайнеров и представителей бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью

Его участники преображают квартиры, в которых проживают люди с инвалидностью. В 2019 году уже сделали ремонт в квартире семьи Борисюк в Малиновке. В семье воспитываются четверо детей, двое имеют инвалидность.

«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью

Сейчас готовятся к еще одному. Ремонт ожидает квартиру семьи Римашевичей: там отец воспитывает дочь, которая борется с онкологией. Авторский дизайн проекта разрабатывают студенты творческой студии.

«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью

Наталья Гайдукевич, дизайнер-декоратор:
Работа ведется таким образом. У нас есть семья. Туда съездили наши студенты, они все делают свой дизайн, декор-проект для этой комнаты, представляют его на защите выпускной работы. Мы выбираем лучший и приступаем к его реализации.

Реализуется проект благодаря спонсорской помощи. В перспективе он может охватить почти 90 человек.

Люди в материале: Наталья Гайдукевич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В столице начался второй этап социального благотворительного проекта. Это совместная акция городских властей, дизайнеров и представителей...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре двое мужчин ворвались в квартиру, связали и ограбили хозяев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика