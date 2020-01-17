|
«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столице начался второй этап социального благотворительного проекта. Это совместная акция городских властей, дизайнеров и представителей бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Его участники преображают квартиры, в которых проживают люди с инвалидностью. В 2019 году уже сделали ремонт в квартире семьи Борисюк в Малиновке. В семье воспитываются четверо детей, двое имеют инвалидность.
Сейчас готовятся к еще одному. Ремонт ожидает квартиру семьи Римашевичей: там отец воспитывает дочь, которая борется с онкологией. Авторский дизайн проекта разрабатывают студенты творческой студии.
Наталья Гайдукевич, дизайнер-декоратор:
Реализуется проект благодаря спонсорской помощи. В перспективе он может охватить почти 90 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В столице начался второй этап социального благотворительного проекта. Это совместная акция городских властей, дизайнеров и представителей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)