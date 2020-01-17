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В МИД России считают естественными споры с Беларусью
Источник материала: Партизан
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Принимая во внимание высокую интенсивность российско-белорусских торгово-экономических связей, это естественно», — считают в МИД РФ.
В министерстве отметили, что работа над «дорожными картами» по углубленной интеграции с Беларусью продолжается. Подготовлена программа действий по реализации Договора о Союзном государстве.
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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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