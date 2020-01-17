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Рейтинг популярности кандидатов в президенты США от демократов возглавил Берни Сандерс

17.01.2020 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Берни Сандерс обошел Джо Байдена в рейтинге популярности среди избирателей-демократов, передает Reuters со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с Ipsos.


Берни Сандерс
© Фото с сайта sanders.senate.gov

Согласно этим данным, за последнюю неделю рейтинг поддержки Сандерса вырос на 2% и достиг 20%. Прежнего лидера — Джо Байдена — поддерживают 19% опрошенных.
 
Следом за ними идут кандидаты Элизабет Уоррен (12%), Майкл Блумберг (9%) и Пит Буттиджич (6%).

 

При этом около 20% избирателей пока не определились со «своим» кандидатом. Кроме того, большинство опрошенных допускает, что еще может изменить свое мнение. 
 
78-летний Сандерс, заседающий в сенате от штата Вермонт, в 2016 году уже претендовал на пост президента США. Тогда он проиграл демократические праймериз Хиллари Клинтон и в дальнейшем поддерживал ее кандидатуру.
 
 
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Берни Сандерс обошел Джо Байдена в рейтинге популярности среди избирателей-демократов, передает Reuters со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с Ipsos.
 
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