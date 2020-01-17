В ГУО «Гимназия №3 г.Бреста» состоялся рождественский вечер

Источник материала: Виртуальный Брест

16 января 2020 года в ГУО «Гимназия №3 г.Бреста» состоялся традиционный рождественский вечер, который покорил всех присутствующих в зале своим теплом и волшебством.





На празднике присутствовали приглашенные гости: настоятель гарнизонного храма Святителя Николая Чудотворца в крепости протоиерей Виталий Хановец, клирик Гарнизонного храма Святителя Николая Чудотворца в крепости протоиерей Игорь Зыщук и матушка Светлана, иерей Евгений Казук, настоятель храма в честь преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби. Концертная программа состояла из музыкальных и танцевальных номеров, подготовленных учащимися 1-11 классов.





Открыл вечер хор 7-9 классов исполнением песен «Тропарь Рождеству», «Колядка», подхватили рождественскую тематику хоры 1-6 А классов и солисты гимназии.

Юные артисты просто завораживали зал дивным исполнением праздничных песен. Приятно тронуло выступление хореографических групп гимназии, а также детского народного ансамбля песни и танца «Прибужье» имени В.Н. Веремеюк. В праздничной зале царили самый настоящий музыкальный спектакль, феерия мелодий, движений и красок. Прекрасной атмосфере праздника в храме искусства способствовало и красивое оформление зала: композиция, выполненная с большим вкусом, создавало ощущение настоящей зимней волшебной сказки. А фойе гимназии было искусно украшено в современном изысканном стиле рукотворными изделиями новогодней и рождественской тематики, отражающими художественно-эстетический профиль гимназии.

Праздничный вечер получился сказочно тёплым благодаря всем: и участникам, и зрителям, и гостям. Публика, восхищённая великолепием выступления гимназистов, от души аплодировала юным дарованиям. В конце мероприятия приветственное слово было предоставлено протоирею Виталию Хановцу, который обратился со словами большой благодарности к администрации гимназии, педагогическому коллективу, учащимся и их родителям за полученные приятные впечатления, оказавшись на таком светлом и высоко духовном мероприятии. В свою очередь, директор гимназии Кузьмич И.Г. поздравила всех присутствующих со светлым праздником Рождества Христова и поблагодарила за кропотливый труд учащихся и педагогов, подготовивших столь трогательную праздничную программу, пожелала дальнейших успехов в таком благородном и нелегком деле.