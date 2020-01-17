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МЧС и Большой театр выпустили совместный календарь
Источник материала: Партизан
Министерство чрезвычайных ситуаций и Большой театр Беларуси представили совместный проект – календарь на 2020 год с фотографиями артисток театра и спасателей.
«Проект представляет собой календарь, через который тонкой нитью проходит идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств – силы и хрупкости – присущих спасателям и деятелям искусства», –
На фотографиях можно увидеть заслуженных артисток Беларуси Марину Вежновец и Людмилу Хитрову, народных артисток Беларуси Ольгу Гайко и Ирину Еромкину.
Первые экземпляры календаря получили лица проекта и команда, работавшая над ним.#1#
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Министерство чрезвычайных ситуаций и Большой театр Беларуси представили совместный проект – календарь на 2020 год с фотографиями артисток театра и спасателей.
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