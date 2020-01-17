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МЧС и Большой театр выпустили совместный календарь

17.01.2020 20:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство чрезвычайных ситуаций и Большой театр Беларуси представили совместный проект – календарь на 2020 год с фотографиями артисток театра и спасателей.

МЧС и Большой театр выпустили совместный календарь
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«Проект представляет собой календарь, через который тонкой нитью проходит идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств – силы и хрупкости – присущих спасателям и деятелям искусства», – описывает результат совместного творчества пресс-служба МЧС, пишет reform.by

На фотографиях можно увидеть заслуженных артисток Беларуси Марину Вежновец и Людмилу Хитрову, народных артисток Беларуси Ольгу Гайко и Ирину Еромкину.

Первые экземпляры календаря получили лица проекта и команда, работавшая над ним.
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Министерство чрезвычайных ситуаций и Большой театр Беларуси представили совместный проект – календарь на 2020 год с фотографиями артисток театра и спасателей.
 
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