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ВЭФ: Топ-5 глобальных угроз на ближайшие 10 лет связаны с экологическими факторами

17.01.2020 19:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые все пять глобальных угроз на 10-летнюю перспективу по степени вероятности и степени воздействия связаны с экологическими факторами.

Об этом говорится в отчете «Глобальные риски» Всемирного экономического форума (ВЭФ). Он был составлен в сотрудничестве с компаниями Marsh & McLennan и Zurich Insurance Group.
 
В пятерку рисков по степени вероятности на следующие 10 лет вошли погодные катаклизмы, неспособность смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, крупные природные катаклизмы, существенное сокращение биологического разнообразия и разрушение экосистем, техногенный экологический ущерб и катастрофы.
 
Что касается более краткосрочных прогнозов, то специалисты выделили в числе рисков, которые возрастут в нынешнем году, экономические конфронтации (их роста ожидают 78,5% опрошенных), политическую поляризацию внутри стран  — 78,4%, экстремально высокие температуры — 77,1%, разрушение природных экосистем — 76,2%, кибератаки на инфраструктуру — 76,1%, популистские и шовинистские движения — 75,7%, кибератаки с кражей денег или данных — 75%, рецессию экономик крупных стран — 72,8%, а также неконтролируемые пожары -70,7%.

 

Молодежь больше волнуют экологические проблемы — опрошенные члены созданного ВЭФ молодежного сообщества Global Shapers Community среди основных рисков 2020 года называли экстремально высокие температуры, разрушение природных экосистем, проблемы со здоровьем, связанные с загрязнением, нехватку воды и неконтролируемые пожары.
 
До 2015 года в данном рейтинге первую строчку занимали экономические риски, например, обвал цен на активы, налоговый кризис или системный финансовый кризис.
 
Позднее на первое место вышли такие риски, как нехватка водных ресурсов и слабый отклик на климатические изменения.
 
В 2017—2019 годах первую строчку в рейтинге заняли риски, связанные с оружием массового поражения.
 
 
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Впервые все пять глобальных угроз на 10-летнюю перспективу по степени вероятности и степени воздействия связаны с экологическими факторами.
 
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