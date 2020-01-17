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Бизнес будет получать компенсацию за использование экоупаковки при производстве товаров

17.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Бизнес будет получать компенсацию за использование экоупаковки при производстве товаров

Производители смогут получать компенсацию, если будут использовать при производстве продукции экологичную упаковку, а не полимерную. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, комментируя указ №16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки», передает корреспондент БЕЛТА.

«Указом предусмотрено введение новых видов компенсации расходов. Например, за использование или обезвреживание отходов (ранее была компенсация только за сбор отходов при условии передачи на использование или обезвреживание) и за использование экологичной упаковки при производстве продукции», — отметил Геннадий Трубило. Размеры компенсации и конкретные виды отходов и упаковки, за которые она выплачивается, дополнительно установит Совет Министров.

Указ вступит в силу с 1 июля. Он придет на смену указу от 11 июля 2012 года №313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления».

Производители и поставщики товаров и упаковки, как и раньше, обязаны обеспечивать сбор, обезвреживание и (или) использование отходов товаров и упаковки. Раньше перечень таких товаров и упаковки содержался в указе №313. Новый перечень, который будет действовать с 1 июля, должен установить Совет Министров.

Как и раньше, предусмотрены два варианта для производителей и поставщиков. Это значит, что они могут применять собственную систему сбора отходов или заключить соответствующий договор с государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» и заплатить за организацию сбора отходов. Из нового — собственная система сбора может применяться и в отношении бумажной и картонной упаковки, что раньше указом №313 было ограничено.

«С принятием указа дано право нескольким предприятиям организовывать вместе свой раздельный сбор, не платя компенсацию. Раньше в указе просто было отмечено, что предприятие должно организовать сбор. Но если это малое предприятие, для него это может быть экономически нецелесообразно. Поэтому сейчас появится возможность нескольким предприятиям объединиться и организовать сбор», — пояснил Геннадий Трубило.

Дополнены случаи освобождения от обязанности по организации сбора, обезвреживания или использования отходов. Самое значимое дополнение — от такой обязанности полностью освободят ИП, которые организуют розничную торговлю или общественное питание, в части упаковки ввезенных ими товаров. Такое решение принято, чтобы создать благоприятные условия для расширения деловой и предпринимательской инициативы и снять лишнюю финансовую и административную нагрузку.

«Раньше каждую упаковку нужно было взвесить и заплатить, что существенно влияло на развитие бизнеса», — обратил внимание первый замминистра.

Освобождены будут также товары и упаковки, которые используются некоммерческими организациями для выполнения своих функций, медтехника и товары медицинского назначения (кроме ртутных термометров). Освобождение коснется товаров и упаковки, которые переданы самими производителями и поставщиками на захоронение в связи с утратой потребительских свойств или в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

При этом исключено одно из оснований для освобождения от обязанности собирать отходы, которое было в указе №313. Раньше не надо было организовывать сбор упаковки товаров, которая используется в своей деятельности в качестве основных средств, материалов, сырья, запасных частей (комплектующих). Освобождение применялось независимо от способа дальнейшего обращения с отходами упаковки. Теперь порядок освобождения такой упаковки будет дополнительно урегулирован в рамках собственной системы сбора отходов.

Предусмотрены также некоторые изменения по освобождению от необходимости сбора производителей полимерной упаковки и изделий из пластмасс в связи с использованием для их производства полимерных отходов. В соответствии с указом №313, для освобождения нужно было использовать не менее 30% отходов. По новым правилам предусмотрено постепенное увеличение доли отходов в производстве для освобождения: с 2021 года — 35%, с 2023 года — 40%.

Геннадий Трубило считает, что новые подходы, заложенные в указе «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки», помогут увеличить объемы переработки отходов и более эффективно организовать их раздельный сбор.

Вопрос обращения с отходами товаров и упаковки находится на особом контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко. «Нельзя допустить, чтобы нас постигла участь стран-соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией», — заявил он на совещании с руководством Совета Министров. Александр Лукашенко подчеркнул, что состояние окружающей среды — важнейшая задача, а здоровье белорусов — бесценно. Но сегодня это не только вопрос экологического благополучия, заметил глава государства. «Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора», — обратил внимание Президент.

https://www.belta.by/

 
 
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Производители смогут получать компенсацию, если будут использовать при производстве продукции экологичную упаковку, а не полимерную. Об этом сообщил сегодня...
 
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