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Исторический концерт, аниме и регби. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте можно сходить на «Исторический концерт», посмотреть на большом экране мультфильм японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» и размять кости на открытой тренировке по регби.
Что: «Исторический концерт»
Где: областная филармония
Когда: 18 января, 18.30
18 января в Бресте пройдет «Исторический концерт» Тимура Сергеени, который исполнит произведения Людвига Бетховена. В программе: соната № 8 «Патетическая», соната № 14 «Лунная», соната № 17 «Буря», соната № 23 «Аппассионата».
Что: мультфильм «Ходячий замок»
Где: VIP-зал кинотеатра «Беларусь»
Когда: 17−18 января, 11.20
В эти выходные на большом экране можно будет посмотреть аниме культового японского аниматора Хаяо Миядзаки. По сюжету злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.
Что: открытая тренировка по регби
Где: Белорусская, 83
Когда: 19 января, 12.00
В это воскресенье пройдет открытая тренировка по регби, которую организуют ребята из брестского клуба «Уния». Не знаешь правил? Объяснят! Не можешь? Научат! Не хочешь? Заставят!
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В предстоящие выходные в Бресте можно сходить на «Исторический концерт», посмотреть на большом экране мультфильм японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки...
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