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«Мы такого давно ждали». В Орше открыли фирменный магазин «Марко»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Орше открыли фирменный магазин «Марко». Третий в районе и 85-й в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торговый объект на проспекте Текстильщиков 24 в покупатели прямом смысле брали штурмом. И на то есть объективные причины: беспрецедентные акции на любой вкус и кошелек. Приятный бонус и в день открытия – подарок каждому покупателю.
Вот, одну сносил, взял вторую. И скидку должны дать нам за это.
Приобрела детские сапожки зимние своей доченьке на следующую зиму. Акция на них -70 % составила. Поэтому цена совсем низкая – 25 рублей.
Замечательные цены, замечательный магазин. Мы такого давно ждали у нас в Орше.
Магазин «Марко» сегодня жители Орши, без преувеличения, брали штурмом. Торговый объект на проспекте Текстильщиков, 24 – второй в городе. И, судя по всему, может стать самым популярным. Только за первый рабочий день здесь свою пару нашли более 400 человек.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:
Комфорт по доступной цене. «Марко» продолжает «Тариф Новогодний», где скидки достигают 70 %. Минус 30 % на зимнюю обувь. Домашние тапочки – вдвое дешевле. И беспрецедентные скидки на меховые изделия брэнда Luxury Fox.
Анастасия Бут, корреспондент:
Более 500 квадратных метров торговой площади и впервые – зона для самых юных клиентов. Свыше 1200 моделей женской, мужской и детской обуви. Линейка премиум-класса «Браво». В одном магазине – все товары холдинга «Марко».
Сергей Мелех, первый заместитель генерального директора холдинга «Марко»:
«Марко» снова делает шаг навстречу белорусам. Магазин – третий в Оршанском районе и 85-й в стране. Сотый обещают открыть в ближайшие пару лет.
*На правах рекламы
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Новости Беларуси. В Орше открыли фирменный магазин «Марко». Третий в районе и 85-й в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торговый объект на...
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