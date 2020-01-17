В Бресте задержали пьяного бесправника на грузовике

Источник материала: Tut.by

16 января сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника, который ехал на грузовике Iveco, сообщает МВД .

Видео: УВД Брестского облисполкома

Автомобиль остановили на улице Писателя Смирнова. За рулем грузовика сидел 24-летний брестчанин, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование водителя показало 1,3 промилле.

Во время проверки выяснилось, что молодой человек не имел права управления и несколько месяцев назад его уже штрафовали за езду без прав.