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В Бресте задержали пьяного бесправника на грузовике
Источник материала: Tut.by
16 января сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника, который ехал на грузовике Iveco, сообщает
Видео:
Автомобиль остановили на улице Писателя Смирнова. За рулем грузовика сидел 24-летний брестчанин, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование водителя показало 1,3 промилле.
Во время проверки выяснилось, что молодой человек не имел права управления и несколько месяцев назад его уже штрафовали за езду без прав.
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Освидетельствование водителя показало 1,3 промилле.
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