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В Бресте задержали пьяного бесправника на грузовике

17.01.2020 23:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 января сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника, который ехал на грузовике Iveco, сообщает МВД.

Видео: УВД Брестского облисполкома

Автомобиль остановили на улице Писателя Смирнова. За рулем грузовика сидел 24-летний брестчанин, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование водителя показало 1,3 промилле. 

Во время проверки выяснилось, что молодой человек не имел права управления и несколько месяцев назад его уже штрафовали за езду без прав. 

 
 
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Освидетельствование водителя показало 1,3 промилле.
 
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