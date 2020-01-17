Елена КЛИМОВИЧ: «Люди должны приходить на работу, зная, что их труд достойно оплачивается»

Источник материала: Полымя





Одной из наиболее активных форм идеологической работы являются встречи информационно-пропагандистских групп с трудовыми коллективами в рамках единого дня информирования, которые как никакая другая форма работы позволяют развивать плодотворное взаимодействие власти и граждан страны.

В каждом конкретном случае достигается еще один эффект: выслушивается мнение людей. Многие вопросы, озвученные на едином дне информирования, решаются более оперативно, а люди видят: их услышали.

С работниками Кореличского филиала Гродненского областного потребительского общества встретилась информационно-пропагандистская группа № 5 в составе начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома Инны Санчук, первого заместителя начальника отдела внутренних дел Кореличского райисполкома Дмитрия Скворчинского, прокурора Кореличского района Александра Мельникова, начальника водопроводно-канализационного участка Кореличского РУП ЖКХ Николая Сивко и начальника управления культуры Гродненского облисполкома Елены Климович.

– Такие встречи с коллективами очень важны, – сказала Елена Климович. – Очень хочется получить от вас обратную связь, потому что нам важно, чтобы вопросы, которые у вас есть, были решены в кратчайшие сроки. Если ответить сразу мы не сможем, то ваши вопросы зафиксируются и будут переданы на рассмотрение тем службам, которые занимаются соответствующей деятельностью.

Темой дня информирования стали рынок труда в Республике Беларусь, занятость и заработная плата населения.

– Это две важные темы, которые всех нас волнуют, – отметила Елена Климович. – Безусловно, они находятся на контроле у Главы государства Александра Лукашенко, у руководства страны.

Елена Климович процитировала слова Президента Беларуси.

– Вы видите, что на протяжении всего минувшего года вопрос размера и выплат заработной платы регулировался для того, чтобы население получало достойные средства за свой труд. Люди должны приходить на работу, зная, что их работа хорошо оплачивается, – отметила Елена Климович. – Но тут я позволю себе сказать, что ключевое слово – заработная плата, которую необходимо заработать, а не просто получить.

По словам начальника управления культуры Гродненского облисполкома, задачей, которая стоит перед государством, является создание новых рабочих мест. Снижение уровня занятости населения недопустимо ни под каким предлогом. Это делается для того, чтобы устроиться на достойную работу по своей специальности.





– Государством проводится взвешенная политика, – рассказала Елена Климович. – Есть маленькие деревни, есть большие города. И иногда получить работу по существующей профессии у человека в его населенном пункте в силу сложившихся обстоятельств не получается. Есть система предоставления рабочих мест с переездом в другой населенный пункт с обеспечением жильем. Либо такому человеку предлагают пройти переобучение по той специальности, работники которой нужны в его населенном пункте. Все это делается для того, чтобы люди могли трудоустроиться.

Кроме того, Елена Климович отметила и тот факт, что в Беларуси созданы благоприятные условия и для тех, кто хочет заниматься своим делом, открыть бизнес. Упрощение законодательства в этом направлении дает возможность гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, уплатить налог и заниматься своим маленьким делом или же развивать большой бизнес.

– Это, безусловно, очень важно, – поясняет Елена Климович. – Потому что такой человек, во-первых, занят сам, он реализует свои возможности, получает доход, а во-вторых, создает новые рабочие места, вовлекает рабочее население в полезное дело и развивает экономику нашего государства.

Не остался без внимания и вопрос минимальной заработной платы.

Также Елена Климович затронула тему будущих работников – подрастающего поколения:

– Ваша задача как родителей понять таланты ребенка, стремление к какой-то профессии, сориентировать или направить в нужную сферу, чтобы ваши дети в будущем могли обеспечить себя и свои семьи достойной заработной платой. Наши доходы – в наших руках.

Образование в Беларуси высоко ценится за рубежом. Для того, чтобы уехать из страны на постоянное место жительства и работать там по специальности, в некоторых странах уже не нужно подтверждать свой диплом. Достаточно просто сдать экзамен на знание языка.

Елена Климович рассказала и об относительно недавнем законе об изменении системы оплаты труда. По ее словам, ни в коей мере не должно быть допущено снижение размера заработной платы работникам бюджетных организаций.

В завершение встречи желающие смогли задать интересующие вопросы, которые руководство района взяло на контроль и рассмотрит в ближайшее время.

«Цены, выплата зарплат, рабочие места и размер заработной платы и пенсий – это те вопросы, которые необходимо постоянно держать на контроле», – заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область в марте 2019 года.

– По Гродненской области за январь-ноябрь 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года она выросла на 15,4%, – отметила начальник управления культуры Гродненского облисполкома.

– Важно создать такие условия для людей, чтобы не допустить отток кадров, в том числе и за границу. Спрос на высококвалифицированных специалистов существует и за рубежом. Наша задача сделать так, чтобы такой специалист остался в нашей стране.

Елизавета АЙКЯН

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