18 января в 14.00 в спортивном зале ГУО «Средняя школа № 7 г. Волковыска» стартует Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный 80-летию со дня образования Волковысского района.
В турнире примет участие шесть команд. Это основоположники
Регламентом предусмотрено, что команды будут разделены на две группы по 3 команды. После группового этапа далее сразу матчи за места. Матчи будут длится 30 минут без перерыва и смены ворот. Приглашаем всех желающих!
По результатам жеребьевки в группе А сыграют «Допуск», «Дятлово» и «Чайка». В группе Б «Баден-Баден», «Штурм» и «Мосты-Сити».
Календарь игр
14.00 Открытие турнира – выступление
14.15 Допуск - Чайка
14.45 Баден - Штурм
15.15 Допуск - Дятлово
15.45 Штурм - Мосты-Сити
16.15 Чайка - Дятлово
16.45 Баден - Мосты-Сити
17.00 Матч за 5 место: 3А - 3Б
17.30 Матч за 3 место: 2А- 2 Б
18.00 Финал: 1А - 1Б
18.15 Закрытие турнира