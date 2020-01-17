Источник материала: Новости Волковыска

18 января в 14.00 в спортивном зале ГУО «Средняя школа № 7 г. Волковыска» стартует Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный 80-летию со дня образования Волковысского района.

В турнире примет участие шесть команд. Это основоположники Волковысской футбольной лиги : «Штурм», «Допуск», «Чайка», а также гости из Берестовицы («Баден-Баден»), Мостов («Мосты-Сити») и «Дятлово».

Регламентом предусмотрено, что команды будут разделены на две группы по 3 команды. После группового этапа далее сразу матчи за места. Матчи будут длится 30 минут без перерыва и смены ворот. Приглашаем всех желающих!

По результатам жеребьевки в группе А сыграют «Допуск», «Дятлово» и «Чайка». В группе Б «Баден-Баден», «Штурм» и «Мосты-Сити».

Календарь игр

14.00 Открытие турнира – выступление театра моды «Лада»

14.15 Допуск - Чайка

14.45 Баден - Штурм

15.15 Допуск - Дятлово

15.45 Штурм - Мосты-Сити

16.15 Чайка - Дятлово

16.45 Баден - Мосты-Сити

17.00 Матч за 5 место: 3А - 3Б

17.30 Матч за 3 место: 2А- 2 Б

18.00 Финал: 1А - 1Б

18.15 Закрытие турнира