Португалию назвали лучшей страной в мире для пенсионеров

euro-pulse.ru . На втором месте оказалась Панама, замыкает тройку лидеров Коста-Рика, пишет сайт





Составители рейтинга особенно отметили Португалию за высокий уровень жизни при доступных ценах, хорошие медицинские услуги, мягкий климат и дружелюбие местных жителей.





Рейтинг лучших стран для пенсионеров составляется на основе 4 основных критериев: простоты получения визы и вида на жительство; качества и доступности медицинских услуг; климата; уровня цен.









Рейтинг лучших стран мира для пенсионеров выпускает американский журнал International Living. Всего в рейтинге представлено 24 страны, из них 7 входят в Евросоюз (помимо Португалии это Франция, Испания, Ирландия, Италия, Мальта и Хорватия). Россия в рейтинге не фигурирует.