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Павел Каллаур на малой родине в Столинском районе: мы гордимся нашими земляками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без труда не бывать празднику. На полесской земле им привыкли делиться с другими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 80 лет – чем не повод собраться вместе? На малую родину возвращаются ее прославленные выходцы.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
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Новости Беларуси. Без труда не бывать празднику. На полесской земле им привыкли делиться с другими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 80 лет – чем не...
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