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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Государственные награды 17 января во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ордена, медали и звания заслуженных. Это давняя традиция – чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. Александр Лукашенко отметил, что труд каждого важен для государства, а высокие результаты вызывают чувство гордости за белорусский народ.
Признание на высшем уровне – это еще и доверие, которое вдохновляет воплощать в жизнь самые амбициозные планы. Ну а приятным бонусом для награжденных сегодня стала экскурсия по Дворцу Независимости.
В его трудовой книжке всего лишь одна запись – Институт плодоводства. Более 60 лет, только представьте, Валерий Матвеев снимает самые-самые сливки с одноименного плода и не только. Спешить некуда: на рождение сорта уходит порядка 20 лет. В числе заслуг ученого и новая для Беларуси плодовая культура – алыча крупноплодная. Благодаря ему о выращенном у нас, в Беларуси, знает весь мир.
Валерий Матвеев, главный научный сотрудник Института плодоводства, доктор сельскохозяйственных наук:
Виктория Ходосок, корреспондент:
По дороге на церемонию для гостей Дворца – экскурсия. Прогулка по архитектурному комплексу обычно для лучших из лучших, а здесь и аргументы не нужны. Среди них мало публичных людей – скромные и трудолюбивые, что еще скажешь? По традиции перед вручением – слово Президента.
Одна из первых в списке наград – орден «За службу Родине» III степени. За ней вышел генерал-майор милиции Валерий Полещук. Признание не первое, но важное за 35 лет работы в органах внутренних дел. Родился в Казахстане, добивался успеха уже в Беларуси. О работе в милиции и не мечтал: родители видели в сыне будущего агронома. Но судьба распорядилась иначе.
Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси, генерал-майор милиции:
Для меня это гордость и пример для подражания моим курсантам, чтобы они также стремились, как и я в свое время. И, как у нас говорят, плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Поэтому всегда внутренняя мотивация должна присутствовать.
Заслуженный деятель науки Беларуси. Ему 80, но это абсолютно ничего не значит. Ни речи о пенсии, и тем более о тихом дачном отдыхе. У Валерия Матвеева планов на работу хоть отбавляй.
Среди награжденных и те, чьи заслуги оценивают зрители. Ольга Вронская из рук Александра Лукашенко получила почетное звание – заслуженная артистка Беларуси. Еще до церемонии она призналась: долго этого ждала, 22 года. И не только она одна, но и ее ученики.
Ольга Вронская, солистка Молодежного театра эстрады:
Орден Почета – у Андрея Евдоченко. В своем время начинал с преподавателя колледжа, сегодня он первый заместитель министра иностранных дел Беларуси. В ответе за внешнеэкономические связи.
Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Для каждого из них признание не сюрприз, а результат долгой и кропотливой работы. Это как пазл, элементы которого собираешь всю жизнь.
По традиции завершилось награждение бокалом шампанского. Это финальная часть торжественной церемонии. И напоследок напутствие Президента: не сбавлять темпы, раз уж такая высокая планка задана.
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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»
Новости Беларуси. Государственные награды 17 января во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ордена, медали и...
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