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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

17.01.2020 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Государственные награды 17 января во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Ордена, медали и звания заслуженных. Это давняя традиция – чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. Александр Лукашенко отметил, что труд каждого важен для государства, а высокие результаты вызывают чувство гордости за белорусский народ.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Признание на высшем уровне – это еще и доверие, которое вдохновляет воплощать в жизнь самые амбициозные планы. Ну а приятным бонусом для награжденных сегодня стала экскурсия по Дворцу Независимости.

Все детали в репортаже Виктории Ходосок. Подробности в видеоматериале.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

В его трудовой книжке всего лишь одна запись – Институт плодоводства. Более 60 лет, только представьте, Валерий Матвеев снимает самые-самые сливки с одноименного плода и не только. Спешить некуда: на рождение сорта уходит порядка 20 лет. В числе заслуг ученого и новая для Беларуси плодовая культура – алыча крупноплодная. Благодаря ему о выращенном у нас, в Беларуси, знает весь мир.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Валерий Матвеев, главный научный сотрудник Института плодоводства, доктор сельскохозяйственных наук:
Сегодня эта алыча сделалась у нас уже на 15-16 грамм, а 50-60. То есть она уже стала, честно признаваясь, полноценной сливой. Сегодня в производстве находится третье-четвертое поколение сортов от начала исследования. Она сегодня конкурентоспособна, особое место занимает, конечно, у населения. То есть сегодня вряд ли встретишь в Беларуси дачный участок, на котором бы не росла алыча гибридная.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Виктория Ходосок, корреспондент:
В президентских указах о награждении много имен. Это люди самых разных профессий, но объединяет их одно – несомненный талант и преданность своему делу. Во Дворце Независимости сегодня собрались педагоги, юристы, артисты, спортсмены, работники промышленности, ученые. И каждый из них сделал что-то такое, чем искренне гордится вся страна.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

По дороге на церемонию для гостей Дворца – экскурсия. Прогулка по архитектурному комплексу обычно для лучших из лучших, а здесь и аргументы не нужны. Среди них мало публичных людей ­– скромные и трудолюбивые, что еще скажешь? По традиции перед вручением – слово Президента.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Одна из первых в списке наград – орден «За службу Родине» III степени. За ней вышел генерал-майор милиции Валерий Полещук. Признание не первое, но важное за 35 лет работы в органах внутренних дел. Родился в Казахстане, добивался успеха уже в Беларуси. О работе в милиции и не мечтал: родители видели в сыне будущего агронома. Но судьба распорядилась иначе.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси, генерал-майор милиции:
Я же не деревянный. Живой, настоящий человек, генерал. Поэтому, конечно, волнение. Нравится. Красивый. Я думаю, что заслужил.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Для меня это гордость и пример для подражания моим курсантам, чтобы они также стремились, как и я в свое время. И, как у нас говорят, плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Поэтому всегда внутренняя мотивация должна присутствовать.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Заслуженный деятель науки Беларуси. Ему 80, но это абсолютно ничего не значит. Ни речи о пенсии, и тем более о тихом дачном отдыхе. У Валерия Матвеева планов на работу хоть отбавляй.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Среди награжденных и те, чьи заслуги оценивают зрители. Ольга Вронская из рук Александра Лукашенко получила почетное звание – заслуженная артистка Беларуси. Еще до церемонии она призналась: долго этого ждала, 22 года. И не только она одна, но и ее ученики.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Ольга Вронская, солистка Молодежного театра эстрады:
Я шла к этой награде 22 года. Я рада, что у меня есть возможность поблагодарить вас за то, что 22 года назад вы подарили молодым артистам настоящий театр эстрады. Он стал моим вторым домом, в нем закалялся мой характер, оттачивалось мастерство, я училась проигрывать и побеждать. Словом, работала и становилась настоящей артисткой.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Орден Почета – у Андрея Евдоченко. В своем время начинал с преподавателя колледжа, сегодня он первый заместитель министра иностранных дел Беларуси. В ответе за внешнеэкономические связи.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Я думаю, что, наверное, моя награда – это все-таки результат труда всего Министерства иностранных дел. Мы прошли два очень удачных года, 2017 и 2018-й, когда мы наращивали объемы нашей торговли, экспорт Республики Беларусь расширялся на зарубежные рынки. В этом году мы практически повторяем объем прошлого года. Я считаю, что где-то 30 с лишним миллиардов экспорта Республики Беларусь – это все-таки достижение всей нашей страны.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Для каждого из них признание не сюрприз, а результат долгой и кропотливой работы. Это как пазл, элементы которого собираешь всю жизнь.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

По традиции завершилось награждение бокалом шампанского. Это финальная часть торжественной церемонии. И напоследок напутствие Президента: не сбавлять темпы, раз уж такая высокая планка задана.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктория Ходосок, Валерий Матвеев, Валерий Полищук, Ольга Вронская, Андрей Евдоченко
 
 
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Новости Беларуси. Государственные награды 17 января во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ордена, медали и...
 
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