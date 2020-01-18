Надежнее всего выглядит веревочка. Самые интересные случаи в строительстве на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Главные темы свежей «Доски позора» — грязь, лужи, пешеходные переходы «в никуда» и нелепые строительные ошибки. Из необычного — оригинальный способ борьбы жителей подъезда с халтурой строителей.

Витебск, Московский проспект. Жители дома таким образом борются за качество ремонта. Нам кажется, это послание будет замечено.



Фото предоставлено читателем

Барановичи, в туалете здания судмедэкспертизы. Модернизировали канализацию как могли. Надежнее всего выглядит веревочка, которой труба привязана к радиатору.



Фото предоставлено читателем

Щучин, улица Гагарина, 51. Люди жалуются на состояние улицы напротив здания лесничества.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Кошевого, 23. У входа в первый подъезд после каждого дождя появляется пруд. Люди обращались в сентябре и ноябре 2019-го в службу «115» с просьбой сделать элементарную отмостку, но ничего не изменилось. Жильцы решили проблему как могли — положили кирпичи, чтобы хоть как-то попадать в мокрую погоду в подъезд с сухими ногами.



Фото предоставлено читателем

Проспект Рокоссовского, 98, второй подъезд. Здесь строители установили дверь при капитальном ремонте. Автора фото смущает массивный радиатор, который закрывает часть дверного проема. Он интересуется, зачем было создавать искусственные препятствия для входа и выхода жильцов, ведь с другой стороны для рациональной установки двери места достаточно, проем же можно было сместить? Вероятно, так по проекту задумано.





Минск, проезд между домами по улице Притыцкого, 39 и 45. Это центральный заезд как минимум к 5 домам. Автомобилисты жалуются на состояние покрытия — оно все в ямах. Они уже жаловались на них, но у дорожников на ремонт денег нет.



Фото предоставлено читателем

Так выглядит пешеходная дорожка возле дома № 3 по улице Притыцкого в Минске. Классика: асфальта на дорожку не хватило. Или плитки. Справедливости ради заметим, что этот участок когда-то был заасфальтирован.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Балтийская, 12. Жильцы дома пишут, что 9.01.2020 ЖЭС заварил мусоропровод в подъездах. Заварить заварили, а контейнеры просто выкатили перед подъездом. «В диспетчерской „115“ сказали, что для контейнеров должна быть оборудована площадка с навесом, и приняли заявку», — сообщают люди. Что удивляет в этой ситуации? Наверное, сначала нужно было площадку сделать, а потом мусоропровод закрывать.



Фото предоставлено читателем

На доске позора TUT.BY от 16.11.2019 сообщалось, что в деревне Дубовики Смолевичского района строят новую дорогу. Местный житель пожаловался, что работы ведутся медленно, а вместо щебня или гравия ее отсыпали песком. «Вот как наш проезд выглядит сейчас. Проехать никто не может, так как все вязнут в этом болоте», — пишет автор фото.









Город Борисов, пешеходная дорожка между гимназией и магазином «Виталюр». Водоканал проводил работы еще задолго до Нового года. Некоторое время здесь стояло ограждение. Теперь ямы засыпали, а бордюры пусть полежат, отдохнут!



Фото предоставлено читателем

Минск. 29-я поликлиника на Казинца. Летом сделали новую дорожку, осенью коммунальные службы поменяли трубы, дорожку разрыли. Теперь смотрите, как они ее «восстановили».



Фото предоставлено читателем

«Мягкий» спуск с горки в Борисове на детской площадке по улице Трусова между домами № 63, 61 и 59.













В декабре почти вдоль всей улицы Бельского в Минске были выкопаны траншеи — проводилась замена коммуникаций. Но вот уже несколько недель, как работы выполнены, ограждения вывезены, а благоустройством заниматься никто не спешит. На фото — состояние тротуаров и пешеходных дорожек в районе дома № 27: сломанные тротуарные бордюры и кирпичи в куче грязи, провалившаяся плитка, срезанный и уложенный обратно асфальт, везде грязь.













Лунинец, улица Первомайская. Ремонт дорожного покрытия улицы не проводился уже очень давно. Как следствие — глубокие ямы и грязь, тротуар скрыт слоем песка.



Фото предоставлено читателем

На фото — пешеходный переход и «дорога» к остановке по улице Монтажников, 9 (рядом ТЭЦ-4 и «Евроопт Сухарево»). Люди пишут, что разметку пешеходного перехода нанесли только летом 2019 года (до этого не было). Сам пешеходный переход упирается в грязь и лужу. Чтобы от остановки пройти к зданию, тротуара нет, только обочина с огромными ямами и припаркованными на ней машинами. Пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы не идти по грязи, а улица не освещена.





Минск, проспект Рокоссовского, возле магазина «Хит». Здесь устанавливают новую остановку. Люди удивляются: «Зачем ее ставить на велодорожке? Места для ее нормальной установки полно!»



Фото предоставлено читателем

Пешеходный переход через улицу Красноармейскую в Ошмянах. Здесь к переходу забыли тротуар проложить, поэтому все ходят через газон (на самом деле — уже по болоту).



Фото предоставлено читателем

Это улица Будславская в городе Минске. Тротуаров и освещения на этой улице нет. И если ты стоишь на остановке, проезжающие мимо машины тебя обдают грязной водой.





Добруш, улица Дзержинского. Здесь более 20 лет не могут отремонтировать участок дороги.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Платонова, 21. Летом во дворе случился прорыв трубопровода, вода буквально сочилась из-под тротуарной плитки. Один из жителей дома позвонил в службу «115», аварию оперативно устранили, но оставили после себя раскопанную яму, огороженную забором. Так вот все эти «удобства» существуют и по сей день.





Минск, улица Лермонтова, 18, корпус 2. Вот так выглядит дорога-река вдоль дома по указанному адресу. Люди пишут, что другого пути ко входу в пятый подъезд нет, и получают отписки, что нет средств, что ливневка и отвод воды не предусмотрены проектом.





Минск, улица Харьковская, 86. Переход водосточки из большего диаметра в меньший — так и было задумано?





Минск, Партизанский проспект, 147, возле «Белпочты». Что здесь случилось — размыло основание под плиткой или парапет «отъезжает»?



Фото предоставлено читателем

Автобусная остановка в Ошмянах по улице Купалы. Утренний душ для ожидающих автобус гарантирован.





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.