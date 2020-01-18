В Непале умер самый маленький человек на планете Хагендра Тапа Магар

Источник материала: Новости Волковыска

17 января 2020-го самый маленький человек на Земле Хагендра Тапа Магар умер в Непале на 28-м году жизни.

Друзья Магара рассказывали, что в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. В четверг, 16 января, он был госпитализирован в местную больницу, где умер на следующий день.

Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг. При рождении он весил 600 граммов, во взрослые годы его вес был 5,5 кг.

По словам его родителей, когда он появился на свет, то с трудом помещался в ладони, и его было очень тяжело из-за этого купать. Деревенские жители дали ему прозвище "маленький Будда".





В 2010 году рост Хагендры составлял 67,08 см, что сделало его самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям. Непалец был на 7 см выше филиппинца Джунри Балавинга, лишенного возможности стоять и двигаться из-за болезни.

Но уже в следующем, 2011 году Магар был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В мае 2008 года Магар появился на британском канале "Channel 4" в документальном фильме "Я и самый маленький человек в мире".





В своей стране он был очень популярным человеком, и даже был назначен непальским послом доброй воли в области туризма.

Теперь самым маленьким человеком на планете стал гражданин Колумбии Эдуард Ниньо Эрнандес, рост которого составляет 70,21 см.