Источник материала: Новости Волковыска

С 28 января 2020-го изменится порядок заполнения трудовых книжек тех, кто работает на физических лиц. На работников, принятых к нанимателям-физлицам, трудовые книжки заполняться не будут. Постановлением от 10 января 2020 года № 1 внесены соответствующие изменения в «Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек».

Под категорией нанимателей-физлиц следует понимать: ИП, адвокатов, осуществляющих индивидуальную адвокатскую деятельность, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, физлиц, осуществляющих деятельность в сфере агроэкотуризма, физлиц, принимающих на работу домашних работников (няни, сиделки, помощники по хозяйству и т.п.).

Издания приказа о прекращении заполнения трудовых книжек в отношении работников, работающих у нанимателей-физлиц, не требуется.

Запись должна быть заверена подписью нанимателя, а в отношении домашних работников – уполномоченным должностным лицом местного исполнительного и распорядительного органа первичного территориального уровня, зарегистрировавшего трудовой договор с домашним работником. В случае смерти ИП запись заверяется регистрирующим органом по месту госрегистрации ИП.

Она может быть следующего содержания: «28.01.2020. Заполнение трудовой книжки прекращено в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов».

Кому трудовые книжки отдадут на руки

Согласно указанному выше постановлению Минтруда, наниматели-физлица, принявшие работников до 28 января 2020 года, обязаны не позднее 28 февраля 2020 года выдать своим наемным работникам трудовые книжки с внесением записи о прекращении ее заполнения.

А молодым людям, которым физлицо дает первое рабочее место, заводить трудовую не будут. Это постепенные шаги на пути к электронным трудовым книгам, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

При этом работникам не стоит беспокоиться, что их деятельность никак не отражается в трудовой книжке: данные о застрахованных лицах работодатель (будь это юридическое или физическое лицо) обязан в электронном виде передавать в Фонд социальной защиты населения.

Для этого в Беларуси уже внедрена система индивидуального персонифицированного учета.

Чем вызвано изменение

Как поясняют в Минтруда, данная новация обусловлена внесением изменения в статью 50 Трудового кодекса, который вступает в силу 28 января 2020 года.

Особенность трудовых отношений между нанимателем-физлицом и работником не предполагает изменение характера трудовых отношений, присвоение или повышение квалификации. Поэтому сведения, вносимые в трудовую книжку работника нанимателем-физлицом, сводились только к записям о приеме на работу и увольнении.

В то же время у работника возникали проблемы по внесению записей об увольнении и заверению этих записей в случаях, когда наниматель-физлицо не может этого сделать – например, в случае смерти, заключения под стражу, лишения лицензии, приостановления деятельности и так далее.

Это создавало для работника сложности, в том числе при трудоустройстве к другому нанимателю и при реализации других прав, требующих подтверждения факта увольнения записями в трудовой книжке работника.

О других изменениях

Пункт 11 «Инструкции о порядке ведения трудовых книжек» дополнен сведениями, которые не вносятся в трудовую книжку в связи с тем, что при осуществлении таких видов деятельности нормы законодательства о труде на граждан не распространяются.

Так, помимо сведений о работе по гражданско-правовым договорам и осуществлении предпринимательской деятельности, в трудовую книжку не вносятся сведения об осуществлении:

адвокатской деятельности;

нотариусом нотариальной деятельности;

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,

иных видов деятельности в соответствии с законодательством.

Уточняется порядок внесения записей в трудовую книжку работнику, который был незаконно переведен на другую работу или уволен нанимателем, а затем восстановлен на прежней работе, на прежнем рабочем месте.

С учетом появления в трудовых отношениях новой категории работников, выполняющих дистанционную работу (глава 25¹ Трудового кодекса), часть первая пункта 74 инструкции предусматривает порядок выдачи трудовой книжки, в том числе дистанционному работнику в случае, когда в день увольнения выдать ее работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения.

Изменения направлены на либерализацию ведения малого бизнеса, оптимизацию и совершенствование работы по ведению нанимателями-физлицами кадрового делопроизводства при регулировании трудовых отношений с работниками, отмечают в Минтруда.