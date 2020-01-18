Серьезное ДТП около деревни Селяхи

Источник материала: Новости Волковыска

17 января около 18 часов на автодороге Волковыск – Верейки в районе автобусной остановки «Селяхи» в условиях сильного тумана и ограниченной видимости водитель автобуса ПАЗ при развороте не заметил движущийся легковой автомобиль под управлением женщины.

Со слов очевидцев, в результате столкновения водитель автомобиля отделалась ушибами, а двум ее пассажирам оказана медицинская помощь - наложены гипс и швы. Водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать тяжелых последствий.







