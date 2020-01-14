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«Почему взрослых женщин травят сами женщины?» Светлана Бондарчук и другие звезды высказались против эйджизма

18.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце декабря ведущая, журналист и блогер Ксения Собчак в своем инстаграме вызвала скандал среди своих подписчиков, опубликовав пост о том, что не понимает женщин 40+, которые делятся своими фото в купальниках или белье в Сети. По ее мнению, чем чаще фотографий выкладывает женщина, чем громче она кричит о своем отчаянии.

Подписчики телеведущей в долгу не остались, и в инстаграме разгорелась жаркая дискуссия о том, что можно и чего нельзя делать, достигая какого-то возраста.

В своей 51-й день рождения Светлана Бондарчук, главный редактор журнала Hello! экс-жена режиссера Федора Бондарчука, опубликовала пост в продолжение темы.

— Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Что это? Зависть? Желание перенести свои комплексы и несчастья на других? Ханжество? Или просто глупость? Мне очень интересно, что вы думаете! И как заставить российских женщин не быть зацикленными на возрасте? Как это сделать? Мужчины, ваше мнение нам важно очень, — спросила она, призвав поделиться мнением подписчиц. На ее просьбу быстро откликнулись читатели, среди которых много звезд, а сам пост менее чем за сутки собрал почти 13 000 лайков.

Певица Вера Брежнева предположила, что злость исходит от неудовлетворенности собой, своей жизнью, которая выплескивается в интернете.

Продюсер Яна Рудковская написала:

— Эйджизмом — дискриминацией людей (в основном женщин) по их возрасту и хейтерством на этой почве действительно занимаются в основном женщины, и не только юного возраста. Только закомплексованный человек может делать такие глупости! Я эту тему поднимаю два года, и она по-прежнему остается очень актуальной, несмотря на то что в других странах эйджизм приравнивается к расизму!

Популярная модель и блогер, жена писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева добавила:

— Только закомплексованный человек может делать такие глупости (осуждать женщин за откровенные фото. — Прим. ред.)! Я эту тему поднимаю два года, и она по-прежнему остается очень актуальной, несмотря на то что в других странах эйджизм приравнивается к расизму!

Певица и ведущая Алика Смехова добавила, что корень неуважительного отношения стоит искать в прошлом:

— Стремление всех подогнать под один стандарт — пережиток «совка».

Ксения Собчак, которая спровоцировала обсуждение, от ответа пока воздержалась.

 
 
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