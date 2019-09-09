Ставит лайки другой - повод задуматься? Психолог комментирует пять страхов в отношениях

Источник материала: Tut.by

Если очень хочешь сохранить отношения, лучше всего «уметь разговаривать» и обсуждать проблемы. Вместо этого наша голова генерирует миллион страхов: а что если? LADY.TUT.BY собирает пять таких страхов, а психолог Сергей Зизюк комментирует, почему все-таки не нужно идти у них на поводу.

1. Муж не носит обручальное кольцо — изменяет?

— Конечно, если муж не носит обручальное кольцо, можно подумать, что он изменяет, подсознательно чувствует себя свободным и бог знает что еще, — согласен психолог.

На деле же все оказывается гораздо проще. По словам специалиста, носить кольцо просто неудобно, без каких-либо скрытых мотивов:

— Женщины в принципе чаще носят аксессуары, в том числе и кольца, а для многих мужчин обручальное кольцо становится первым аксессуаром в жизни. Другой вопрос, если он всегда носил его и вдруг перестал, тогда есть повод поинтересоваться. Но и здесь наверняка может найтись другое логичное объяснение помимо измены.

2. Внезапно подарил что-то — накосячил?

— Любой разрыв привычного шаблона воспринимается нами как стресс. Да, необычно, если раньше цветы были на Восьмое марта и на день рождения, а тут поводом внезапно стал четверг. Да, действительно существует такой сценарий, когда провинившаяся сторона пытается искупить свое чувство вины подарками. Но этот повод не единственный, — обнадеживает психолог.



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Сергей рекомендует посмотреть на ситуацию иначе:

— А вдруг настал тот самый день, когда до него наконец-таки дошло, что вам нравятся цветы? Или на днях вы сделали для него что-то приятное и ему захотелось отплатить вам тем же? В любом случае, если такой жест вам по душе, лучше подкрепить его соответствующей реакцией, а не паранойей и лишними вопросами.

3. Ставит лайки и пишет комментарии другой — она ему нравится?

— Скорее всего, нравится. И еще несколько, кому он не пишет, — подтверждает Сергей. — Когда человек вступает в отношения, структуры мозга, отвечающие за симпатию, у него не атрофируются, поэтому другие люди в той или иной степени ему будут нравиться всегда.

Психолог подчеркивает, что в этой ситуации вопрос в том, насколько далеко он может позволить себе зайти:

— А степень допустимости в вашей паре как раз то, что нужно обсуждать с партнером. Для кого-то общение с противоположным полом уже неприемлемо, а в других парах и секс на стороне считается нормальным.

4. Не меняет статус на «в отношениях» в социальных сетях — стесняется меня?

Вам стоит обратить внимание на другие вещи. Психолог приводит пример: если вас не прячут от друзей и не появляются в публичных местах с мешком на голове, то маловероятно, что дело в стеснении.



Фото: pixabay.com

— Возможно, для себя вы уже пара, а для него пока что нет, если речь о начале отношений, — Сергей перечисляет варианты. — Возможно, человек любит приватность и не хочет афишировать подробности своей личной жизни. А возможно, просто не придает большого значения социальным сетям.

5. Если мы расстанемся, он точно найдет себе кого-то получше — значит, я неудачница?

— Если вы расстанетесь, значит, друг другу вы не подходите. И страх, кого он там найдет, актуален для вас только сейчас, пока вы вместе, — акцентирует специалист.

Если с вами у него не сложится, а с другой сложится, значит… она лучше.

— Но лучше для него, а не лучше вас, — подчеркивает психолог. — И если у вас сложится с другим — значит, он лучше всех предыдущих. И, опять же, для вас, а не в принципе. «Неудачницей» вы можете себя считать, только если вам хочется пару, а ни с кем не складывается. Но и здесь дело, как правило, совсем не в удаче.