Ушел из жизни самый маленький человек в мире

Источник материала: Вороновская газета





Непалец Хагендра Тапа Магар скончался на 28-м году жизни.

Уроженец Непала Хагендра Тапа Магар, признанный самым маленьким в мире человеком, который имел способность передвигаться самостоятельно, скончался накануне.

Его рост составлял 67,08 см. Известно, мужчина умер в возрасте 28 лет. В последнее время он имел проблемы с сердцем, а также болел астмой и пневмонией.

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