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Ушел из жизни самый маленький человек в мире
18.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Непалец Хагендра Тапа Магар
Уроженец Непала Хагендра Тапа Магар, признанный самым маленьким в мире человеком, который имел способность передвигаться самостоятельно, скончался накануне.
Его рост составлял 67,08 см. Известно, мужчина умер в возрасте 28 лет. В последнее время он имел проблемы с сердцем, а также болел астмой и пневмонией.
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Непалец Хагендра Тапа Магар скончался на 28-м году жизни. Уроженец Непала Хагендра Тапа Магар, признанный самым маленьким в мире человеком, который имел...
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