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Россия откажется от доллара
Источник материала: Партизан
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что национальная экономика постепенно откажется от американского доллара.
По его словам, данный процесс происходит на фоне весьма агрессивного поведения Вашингтона, использующего финансовые инструменты для оказания «санкционного давления».
Об этом министр сообщил в интервью индийскому изданию The Times of India, опубликованному на русском языке пресс-службой российского ведомства, пишет
Сергей Лавров отметил, что Москва со своими ключевыми партнерами, в число которых входит и Индия, работает над экономическими и правовыми механизмами, которые позволят минимизировать негативное влияние ограничений на развитие двухсторонних торговых и инвестиционных отношений.
Одно из приоритетных направлений — расширение расчетов в национальных валютах, – отметил руководитель МИД.
В качестве примера он назвал соглашения о расчетах с Китаем и Турцией в национальных валютах, а также договоренности об открытии центробанками стран соответствующих корреспондентских счетов в рамках БРИКС.
Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики, – добавил Сергей Лавров.
Фото: МИД России
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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что национальная экономика постепенно откажется от американского доллара.
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