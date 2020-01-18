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Шок! В Польше свиньи съели фермера после , как тот получил сердечный приступ

18.01.2020 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польский фермер был съеден 12 свиньями после того, как у него произошел сердечный приступ. Об этом пишет The Sun.


Мангалицкая порода


Останки 71-летнего мужчины обнаружил его сосед, который зашел в проведать фермера, так как не видео его с Нового года. Как пишет издание, погибший получил сердечный приступ, когда он набирал воду из колодца. Рядом с ним были найдены останки.

Как рассказали соседи фермера, он держал гигантских свиней венгерской породы Мангалица, часто животные голодали, не получали необходимый уход и свободно бегали по территории. В связи с этим в прокуратуре считают, что мужчина был съеден своими питомцами.

В ноябре 61-летней жительницу Великобритании Сьюзен Смит (Susan Smith) признали виновной в жестоком обращении с животными. Инспекторы Королевского общества защиты животных обнаружили на ее ферме останки сотен животных, а также истощенных и покрытых паразитами овец, коров и свиней. Женщина не кормила и не поила питомцев и объяснила это тем, что не могла заботиться о животных из-за болезни и сломанного трактора. Смит получила 18 месяцев тюрьмы и запрет на владение животными.
 
 
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Польский фермер был съеден 12 свиньями после того, как у него произошел сердечный приступ. Об этом пишет The Sun.
 
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