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Невероятно: в Давид-Городке на заводе люди получают 180 рублей

18.01.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средняя зарплата на электромеханическом заводе в Давид-Городке за 2019 год составила всего 381 рубль в месяц.

Это самый низкий показатель не только на Брестчине, но и среди предприятий Минпрома в целом, сообщает СТВ.


Помощник руководителя Беларуси – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич пообещал взять ситуацию на электромеханическом заводе в Давид-Городке под свой контроль. Чиновник в ходе встречи с горожанами выяснил, что ситуация на заводе с зарплатами сложная. Люди рассказали, что получают за месяц 170 — 180 рублей. Работники предприятия обратились за помощью в Администрацию главы государства.

Анатолий Маркевич пообещал работникам, что до мая зарплаты вырастут до 500 рублей.
 
 
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Средняя зарплата на электромеханическом заводе в Давид-Городке за 2019 год составила всего 381 рубль в месяц.
 
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