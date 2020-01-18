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В Бресте открылась выставка Леонида Волосюка «Зимние встречи»
18.01.2020 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
17 января 2020 года в рамках проекта «Арт-пространство в библиотеке» открылась
Леонид Федорович – человек известный, интересный и творческий.
Он пишет картины, достойные музеев и частных коллекций в Европе и Южной Америке, пишет стихи и прозу, занимается книжной иллюстрацией.
Небольшая выставка отражает только некоторые из множества граней творчества художника.
Зубры беловежской пущи – на картине. Мелодии «Беловежской пущи» - в живых звуках пианино и белорусских цимбал.
Выразительные портреты, пейзажи и цветочные натюрморты наполняют зал теплом и любовью.
Выставка работает до 29 февраля. Бесплатно.
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17 января 2020 года в рамках проекта «Арт-пространство в библиотеке» открылась выставка Леонида Волосюка «Зимние встречи». Леонид Федорович – человек известный,...
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