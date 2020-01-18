 В Бресте открылась выставка Леонида Волосюка «Зимние встречи»

Источник материала: Виртуальный Брест

17 января 2020 года в рамках проекта «Арт-пространство в библиотеке» открылась выставка Леонида Волосюка «Зимние встречи».





Леонид Федорович – человек известный, интересный и творческий.







Он пишет картины, достойные музеев и частных коллекций в Европе и Южной Америке, пишет стихи и прозу, занимается книжной иллюстрацией.





Небольшая выставка отражает только некоторые из множества граней творчества художника.





Зубры беловежской пущи – на картине. Мелодии «Беловежской пущи» - в живых звуках пианино и белорусских цимбал.





Выразительные портреты, пейзажи и цветочные натюрморты наполняют зал теплом и любовью.





Выставка работает до 29 февраля. Бесплатно.







