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Зеленский не принял отставку своего премьера

18.01.2020 10:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зеленский не принял отставку своего премьера

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, решив дать ему шанс.

"Президент Владимир Зеленский рассмотрел обращение Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра и решил дать шанс правительству, поручив выполнить ряд задач", - пишет Укринформ.

Как сообщалось, Алексей Гончарук 17 января объявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.

Гончарук связал свою отставку с публикацией аудиозаписей совещаний в правительстве. Он заявил, что они были смонтированы и создают представление, будто премьер и его команда не уважают президента Владимира Зеленского.

15 и 16 января на YouTube-канале «Как обмануть президента» появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждается, были сделаны во время совещаний Гончарука с министром финансов, главой Нацбанка Украины и другими высокопоставленными чиновниками. На них человек с голосом, который приписывают премьер-министру, утверждал, что у Зеленского примитивное представление об экономике и туман в голове и ему надо объяснять экономические процессы на примере стоимости салата оливье. Себя Гончарук называл профаном в экономике.

Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа 2019 года. Ранее был заместителем руководителя офиса президента

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, решив дать ему шанс.
 
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