Виртуоз расчески: 14-летний Артем – самый юный барбер Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Артему Аврейцевичу всего 14 лет, и он самый юный барбер Беларуси. Друзей и знакомых стрижет уже два года. Креативность причесок оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Даже в школьной тетради – наброски стрижек. Артему Аврейцевичу – 14 лет, он живет в небольшом районном центре. И здесь парень – «звезда». Его одноклассников узнают безошибочно: модные прически, яркие пряди. Это все дело рук Артема. Правда, учителей такие образы иногда шокируют. Но к увлечению подростка относятся с пониманием.

«Нас 11 мальчиков! И Артем весь класс стрижет. Первый раз я к нему пришел, мне было страшно. А потом второй, третий раз, и привык. Хожу всегда», – говорит школьник Никита Лапша.

Друзья Артема сначала его хобби называли «девчачьим». Но такое восприятие не обижало, а наоборот, подзадорило. Каждый день после занятий он идет на работу в салон своей мамы.

«Очень нравится работать с волосами. И усталости после школы никакой не чувствую. Раньше я занимался этим, потому что было скучно. А вот теперь скучать некогда», – признался барбер.

Свое рабочее место и свои инструменты – все, как у настоящего мастера. Возраст выдают только мультяшные наклейки на фене. Впервые за ножницы он взялся два года назад, и желающих сесть в кресло к такому парикмахеру не было. Поэтому экспериментировать и учиться приходилось на близких.

«Первым я стриг своего младшего брата. Он часа четыре сидел в кресле и ждал, пока я постригу», – вспоминает Артем.

Зато сейчас в день он делает минимум две стрижки. Уже есть и постоянные клиенты, в том числе взрослые. Даже записываются заранее.

«Да, к Артему можно записаться! 18-е число вас устроит?» – спрашивает ассистент барбера.

Артем просит называть себя барбером. Стрижет исключительно парней – с женскими волосами работать сложнее. Сейчас интересуется колористикой и все чаще создает рисунки на голове (делает хаир-тату, фигурный выстриг). От такой техники юные клиенты просто в восторге.

«Понравилась, отличная стрижка! Вот (показывает на рисунки на голове)», – говорит клиент салона Роман Ярош.

Артем постоянно учится у коллег по салону, за известными мастерами следит в соцсетях. А еще он частый гость фестивалей парикмахерского искусства, даже международных. И всегда приезжает с наградами.

«Возраст не помеха тому, чтобы начать обучаться. Сейчас приходят одноклассники Артема и девочки еще две. Они очень зажглись желанием учиться. И мы планируем открыть курсы для таких вот подростков», – рассказала парикмахер-стилист Ольга Лопушинская.

14 лет Артему исполнилось недавно. Поэтому у него официально появится трудовая книжка и зарплата. На что копить, парень уже знает: он мечтает открыть свой барбершоп.

Юного барбера на учебу уже пригласило несколько профессиональных колледжей. А еще парень мечтает попасть на чемпионат мира по парикмахерскому искусству.