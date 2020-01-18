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Виртуоз расчески: 14-летний Артем – самый юный барбер Беларуси
18.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Артему Аврейцевичу всего 14 лет, и он самый юный барбер Беларуси. Друзей и знакомых стрижет уже два года. Креативность причесок оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Даже в школьной тетради – наброски стрижек. Артему Аврейцевичу – 14 лет, он живет в небольшом районном центре. И здесь парень – «звезда». Его одноклассников узнают безошибочно: модные прически, яркие пряди. Это все дело рук Артема. Правда, учителей такие образы иногда шокируют. Но к увлечению подростка относятся с пониманием.
Друзья Артема сначала его хобби называли «девчачьим». Но такое восприятие не обижало, а наоборот, подзадорило. Каждый день после занятий он идет на работу в салон своей мамы.
Свое рабочее место и свои инструменты – все, как у настоящего мастера. Возраст выдают только мультяшные наклейки на фене. Впервые за ножницы он взялся два года назад, и желающих сесть в кресло к такому парикмахеру не было. Поэтому экспериментировать и учиться приходилось на близких.
Зато сейчас в день он делает минимум две стрижки. Уже есть и постоянные клиенты, в том числе взрослые. Даже записываются заранее.
Артем просит называть себя барбером. Стрижет исключительно парней – с женскими волосами работать сложнее. Сейчас интересуется колористикой и все чаще создает рисунки на голове (делает хаир-тату, фигурный выстриг). От такой техники юные клиенты просто в восторге.
«Понравилась, отличная стрижка! Вот (показывает на рисунки на голове)», – говорит клиент салона Роман Ярош.
Артем постоянно учится у коллег по салону, за известными мастерами следит в соцсетях. А еще он частый гость фестивалей парикмахерского искусства, даже международных. И всегда приезжает с наградами.
14 лет Артему исполнилось недавно. Поэтому у него официально появится трудовая книжка и зарплата. На что копить, парень уже знает: он мечтает открыть свой барбершоп.
Юного барбера на учебу уже пригласило несколько профессиональных колледжей. А еще парень мечтает попасть на чемпионат мира по парикмахерскому искусству.
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Каждый день после занятий подросток идет на работу в салон своей мамы. Клиенты, в том числе и сверстники идеями юноши очень довольны.
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